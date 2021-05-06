Челябинец, прокатившийся на электросамокате, пожаловался на плохо уложенную плитку

В Челябинске все больше горожан уже опробовали сервис по аренде электросамокатов. Однако не все остались довольны качеством дорог. Так, один из горожан пожаловался на тротуары, бордюры и плохо уложенную плитку.

«Поездка на электросамокате - очень интересный опыт. За получасовую поездку я получил намного больше эмоций чем от прогулки пешком или поездки на общественном транспорте. Главным минусом я бы отметил челябинские тротуары, бордюры и плохо уложенную плитку, из-за которых насладиться поездкой в полной мере не получится. Но, в любом случае, я рад, что в нашем городе появляется экологичный транспорт», - поделился Никита Корсаков агентству «Урал-пресс-информ».

Проблемы качества тротуаров в Челябинске волнуют не только владельцев и арендаторов электросамокатов, но и других активных жителей. Роллеры уже не первый год отмечают сложности в передвижении по городу.

Один из участников группы «Роллеры Челябинска» прислал в агентство «Урал-пресс-информ» фотографии разрушенных тротуаров. Челябинцам, которые передвигаются по городу на роликах, приходится резко тормозить при виде таких препятствий. Криво уложенная плитка, щебенка, песок, высокие бордюры - все это, по словам роллеров, создает опасность для жизни и здоровья тех, кто занимается активными видами спорта.

«Раскопают ямы на тротуарах и дорогах, и это все лежит в таком состоянии по два-три месяца, - отметил роллер. - А закапывают в конце августа или осенью. То есть, как только мы открываем сезон и проводим время на любом движущемся спортинвентаре, нам устраивают такие сюрпризы».

Фото: Никита Корсаков, читатель агенства «Урал-пресс-информ»