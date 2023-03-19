Челябинка пожаловалась Наталье Котовой на ужасную дорогу к детскому саду

Жительница Челябинска от лица всех мам, чьи дети ходят в садик №93, расположенный по улице Университетская набережная, 77, пожаловалась мэру Наталье Котовой на ужасную дорогу к дошкольному детскому учреждению.

Свое обращение главе города челябинка разместила в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте. Видео, которое также размещено в данной группе, доказывает: горожанка не преувеличивает проблему – путь к детскому саду действительно ужасен.

«Садик обложили стройками, дорога неблагоустроенная. Но ведь можно щебенки насыпать или еще что-то сделать с дорогой по Наркома Малышева в сторону реки?! Не у всех есть машина. Мамы ходят с детьми пешком или с колясками по такому... В лужах и болоте просто утопаешь. Почему администрация не способствует устранению проблемы??? Отреагируйте пожалуйста, чтобы видно было результат», - обратилась жительница областного центра к городским властям.

С маленькими детьми хочется ходить, ощущая ногами нормальную дорогу, подчеркнула автор поста.

«А еще это каждый день грязная одежда и обувь, которая и сезон не проживет. Надеюсь на помощь и человечность чиновников», - написала челябинка.