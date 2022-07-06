Челябинка пожаловалась Текслеру на падение потолка в аварийном общежитии на Доватора

Жительница Челябинска пожаловалась главе региона Алексею Текслеру на обвалившийся потолок в аварийном общежитии, расположенном по адресу: улица Доватора, 17.

В своем сообщении, размещенном сегодня, шестого июля, в группе «А.Л.Текслер, помоги!» горожанка по имени Люция Долова опубликовала видео и рассказала, что администрация Челябинска собралась планово расселять данное общежитие в 2034-м году. При этом челябинка пишет, что маневренный фонд жильцам не дают, предположив, что его просто нет.

«Всем предлагают комнату/притон по улице Челябинский рабочий, 2, но жители, увидев притон, вынуждены идти обратно в аварийное общежитие. Прокуратура города проигрывает суды с треском и позором. Хотя генеральная прокуратура обязала сократить срок до 2023-го года. Может, смерть людей столкнет расселение с места, так как законных вариантов нет», - заявила автор поста.

Администрация Челябинска не оставила данную жалобу без внимания, оставив в данной группе официальный комментарий. Приводим его полностью:

«Дом №17 по улице Доватора признан аварийным, мероприятия по расселению планируется осуществить в 2034-м году. Жителям дома могут быть предоставлены для временного проживания жилые помещения маневренного фонда, о чем в адрес жителей были направлены уведомления. Жилые помещения маневренного фонда находятся в удовлетворительном состоянии и формируются по мере необходимости из числа освободившихся муниципальных помещений.

Жилые помещения маневренного фонда, находящиеся в доме по адресу: улица Челябинского рабочего, 2, ранее занимали граждане, в том числе семьи с детьми, из аварийных жилых домов. Администрацией города Челябинска осуществляется проработка вопроса о возможности принятия решения о комплексном развитии территории, в границах которой расположен данный дом, в целях сокращения срока его расселения.

Дополнительную информацию по указанным вопросам можно получить в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям города по адресу: ул. Тимирязева, 36, кабинет 30, по предварительной записи по телефону: 263-30-61».

На этот комментарий Люция Долова ответила так: «Администрация Челябинска, я так полагаю, квартиру постоянно топит. Обратите внимание на проводку – мне и моим трем детям проживать здесь небезопасно. Эти комнаты предоставлены нашей семье из маневренного фонда по улице Челябинского рабочего, дом 2». В подтверждение своих слов горожанка приложила снимки.