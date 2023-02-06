Прекрасные хрустальные люстры Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова, сверкавшие на радость гостям храма искусства в большом зрительском фойе, ждет реставрация.

К настоящему моменту красавицы-люстры уже демонтированы техническими службами драмтеатра, где рассказали, что специально для челябинского учреждения культуры их создали – в 1981 году – в Армении: по проекту легендарного архитектора, почетного гражданина Челябинска Евгения Александрова.

Жители южноуральской столицы радостно констатируют, что пришло время добрых перемен, просят любимое учреждение открыться быстрее и предвкушают созерцание обновленных источников света.

Отметим, несмотря на продолжающийся в этом году ремонт, драмтеатр своих зрителей не бросает. С конца января 2023 года артисты играют свои лучшие постановки на других площадках города.

Капитальный ремонт здания в самом сердце Челябинска, построенного специально для драмтеатра в 1982 году, не проводился почти четыре десятилетия. В марте 2020-го на встрече заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова с первым заместителем министра культуры РФ Сергеем Обрывалиным и председателем комитета культуры Госдумы Еленой Ямпольской были достигнуты договоренности о том, что театр драмы имени Наума Орлова получит полмиллиарда рублей из федерального бюджета на проведение капитального ремонта (примерно такую же сумму на преображение знакового культурного объекта Южного Урала выделила область).

Напомним, серьезный внутренний ремонт в драмтеатре Челябинска (великолепное здание из белого мрамора является объектом культурного наследия регионального значения) проводится по нацпроекту «Культура» и включает в себя обновление интерьера, реконструкцию главной сцены и внутренних коммуникаций.