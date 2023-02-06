06.02.2023
Челябинск
06.02.2023
Десятилетие со дня падения челябинского метеорита отметят зрелищно и ярко
06.02.2023
Задержан чебаркулец, похитивший 120 тонн зерна
06.02.2023
«Этнография Урала» расскажет жителям Челябинской области всю правду об их малой родине
06.02.2023
Хирурги Челябинска вернули слух пациентке из Сочи
06.02.2023
Полицейские Магнитогорска не пустили на прилавки паленый алкоголь
Челябинск
24.01.2023
Челябинский театр драмы покажет спектакли в разных районах города
09.09.2022
Челябинский театр драмы начинает сезон с «Женитьбы»
20.05.2022
Гастроли МХАТ им М. Горького в Челябинске пройдут под именем Михаила Булгакова
01.11.2021
Челябинский театр драмы покажет горожанам «Достоевского без бороды»
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023