На дороги Челябинска вышли дорожные рабочие и снегоуборочная техника
С первым снегом на дороги Челябинска городские подрядчики вывели 213 дорожных рабочих и более 80-ти единиц снегоуборочной техники.
Как сообщили в пресс-службе челябинской администрации, сегодня, 24-го октября, производится подметание проезжей части и тротуаров, подсыпка опасных участков – спусков, подъемов и мостов - противогололедной смесью (не реагентами).
Кроме того, к уборке снега подключились предприятия ЖКХ Челябинска. Управляющие компании города вывели на расчистку от снега дворовых территорий 23 единицы техники и 950 дворников
Тем временем, ГИБДД Челябинска просит автомобилистов быть крайне осторожными и внимательными на дорогах.
«В связи с неустойчивым температурным режимом, выпадением осадков в виде дождя и снега, сокращением дневного времени суток на дорогах возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Водитель должен учитывать погодные особенности, изменять стиль вождения. Необходимо подготовить автомобиль в эксплуатации в зимний период, сменить шины на зимние», - отметил начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску Сергей Луценко.
По его словам, не стоит забывать, что тормозной путь автомобиля на скользкой и заснеженной дороге возрастает в разы. Водитель должен заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам.
Пешеходам рекомендуется оснастить свою одежду световозращающими элементами, которые позволяют водителям заранее увидеть движущегося человека в темное время суток и избежать наезда. Перед началом перехода проезжей части нужно убедиться, что транспортные средства полностью остановились, и только после этого переходить дорогу.
Родителям сотрудники Госавтоинспекции советуют еще раз напомнить своим детям-школьникам правила дорожного движения, особенности осенне-зимнего сезона, а также не допускать бесконтрольное нахождение детей вблизи проезжей части.
Водителям рекомендуется по мере возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.
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