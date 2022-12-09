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Алексей Текслер
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09.12.2022 17:59
Фото: Правительство Челябинской области/Администрация Челябинска

Челябинск отмечает День Героев Отечества

Алексей Текслер планирует ввести в школах патриотические уроки в память о героях нового времени

Челябинск сегодня, девятого декабря, вместе со всей страной отмечает славную дату – День Героев Отечества.

Праздничный день для южноуральской столицы начался с торжественной церемонии возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы, которая проходит ежегодно, с участием руководителей и представителей органов исполнительной и представительной власти Челябинска и Челябинской области, родственников Героев Российской Федерации.

Глава региона Алексей Текслер девятого декабря встретился с Героями России и их близкими. В разговоре с губернатором за накрытым столом приняли участие Герои России Сергей Зяблов и Илья Панфилов с супругами, а также родители Героев России: Любовь Родионова, Райся Ибрагимова, Зульфия Курбангалеева, Любовь и Геннадий Новоселовы.

«Их сыновья - Евгений Родионов, Тимур Ибрагимов, Артур Курбангалеев и Дмитрий Новоселов - совершили подвиги во имя страны и людей, ради будущего России. И на Южном Урале об этом не забывают», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил важность сегодняшней памятной даты для страны и поблагодарил матерей и отцов за воспитание таких замечательных сыновей: «Звание «Герой России» дается за героический поступок, подвиг. Потеря близких – невосполнимая потеря, наша святая обязанность и долг – сохранить память о ваших сыновьях, которые героически пали, защищая нашу Родину ценой собственной жизни. Я хотел сказать, что мы всегда с вами, разделяем эту боль, помним о ваших сыновьях».

 

Глава региона подчеркнул, что сегодня защита Родины остается актуальной, важной задачей.

«Сейчас перед нами новые вызовы – на юге нашей страны проходит специальная военная операция, и много наших ребят сегодня находится там, и они тоже герои, каждый день защищают будущее нашего государства. Мы ими гордимся, желаем им победить и вернуться домой. Все сложности в своей истории Россия преодолевала благодаря таким парням», – сказал Алексей Текслер.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, в разговоре с Героями России и членами их семей был отмечен вклад южноуральцев, которые заслужили это высокое звание – «Герой Российской Федерации». Их имена стоят в одном ряду с именами Героев Советского Союза, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны.

«Вместе с родителями наших павших ребят бережно храним память о них. Их имена носят школы и улицы, об их поступках рассказывают на уроках детям. И родители активно участвуют в этой работе. Время не лечит от боли утрат. Но Герои продолжают жить в памяти других людей. Рассказы об их поступках воспитывают в подрастающем поколении самые лучшие человеческие качества: верность долгу, любовь к людям и родной стране», - отметил Алексей Текслер.

На встрече обсуждалась важность патриотического воспитания среди подрастающего поколения: сегодня, как никогда, необходимо рассказывать школьникам о подвигах их современников. В связи с этим Алексей Текслер поручил своему заместителю Алексею Фартыгину проработать вопрос по введению в школах патриотических уроков в память о героях нового времени.

«Мы должны позаботиться о том, чтобы наши дети знали об их подвигах. Слава Героям Отечества!» - сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил участников встречи за патриотическую работу в школах региона, за помощь в проведении частичной мобилизации.

В День Героев Отечества глава Челябинска Наталья Котова встретилась с родными участников СВО, вдовами и родителями погибших военных, ветеранами боевых действий, действующими военнослужащими.

«Сложно подбирать слова, когда речь идет о специальной военной операции, о ваших родных, которые по зову Родины и велению сердца встали на защиту своего народа. Сердце женщины, ее думы и переживания за своих мужчин, которые выполняют свой воинский долг, понять непросто.  Но именно благодаря вам, вашим близким и родным, мы имеем возможность жить под мирным небом, с уверенностью смотреть в будущее, гордиться Родиной. Я благодарю всех вас за нашу защиту, матерей и отцов за то, что воспитали достойных сыновей, жен за то, что вы поддерживаете ваших мужчин в их стремлении защищать интересы России. Каждой из вас я желаю вселенского терпения и никогда не падать духом!» - сказала Наталья Котова.

 

День Героев Отечества
Алексей Текслер
Наталья Котова
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07.12.2022 18:26

Анонсы событий и мероприятий на восьмое декабря (18+)

07.12.2022 18:06

Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен еще на неделю

07.12.2022 17:46

Челябинское предприятие заплатило сто тысяч рублей за сброс снега в Миасс

07.12.2022 16:40

В Челябинске выздоровевший пациент наркологии обокрал водителя скорой

07.12.2022 16:35

«Ростелеком» объявил о старте XII конкурса «Вместе в цифровое будущее»

07.12.2022 16:27

билайн бизнес обеспечит главную газовую артерию страны надежной связью

07.12.2022 16:26

Состоялись как граждане: «Единая Россия» поблагодарила активистов МГЕР и «Волонтёрской Роты»

07.12.2022 16:03

В Белоруссии намерены ввести смертную казнь за госизмену

07.12.2022 16:00

ВТБ нарастил продажи розничных кредитов на четверть

07.12.2022 15:33

Юные хоккеисты Магнитогорска придерживаются основ fair play

07.12.2022 15:27

Военнослужащий из Озерска вернулся из украинского плена

07.12.2022 15:22

Волонтеры-новобранцы проходят курс медподготовки в рамках партийного проекта «Единой России»

07.12.2022 14:52

Изобретенная в Челябинске игра «Русский мир» выходит на российский уровень

07.12.2022 14:32

Собкор «Урал-пресс-информа» снова навестил кошачье «общежитие» в Северодонецке

07.12.2022 13:56

На ГК «Солнечная долина» 6 декабря состоялась областная зимняя Спартакиада детей-инвалидов

07.12.2022 13:40

Искусство с огоньком: частный театр не соответствовал противопожарным требованиям

07.12.2022 13:22

Из-за мороза отменены занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Еманжелинска и Копейска

07.12.2022 12:55

ОПГ «машинистов» продавала украденное топливо в Челябинске

07.12.2022 12:20

Жители Саткинского района спускают в канализацию запрещенные предметы

07.12.2022 12:13

«Охота на волка» пополнила фонды Исторического музея Южного Урала

07.12.2022 12:11

Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО

07.12.2022 12:00

В Магнитогорске наполовину обновился состав Общественной молодежной палаты

07.12.2022 11:53

Бастрыкин раскритиковал работу руководителя СКР по Челябинской области

07.12.2022 11:42

Прокуратура просит для Кучитарова заключение под стражу на два месяца