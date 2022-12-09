Челябинск отмечает День Героев Отечества

Челябинск сегодня, девятого декабря, вместе со всей страной отмечает славную дату – День Героев Отечества.

Праздничный день для южноуральской столицы начался с торжественной церемонии возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы, которая проходит ежегодно, с участием руководителей и представителей органов исполнительной и представительной власти Челябинска и Челябинской области, родственников Героев Российской Федерации.

Глава региона Алексей Текслер девятого декабря встретился с Героями России и их близкими. В разговоре с губернатором за накрытым столом приняли участие Герои России Сергей Зяблов и Илья Панфилов с супругами, а также родители Героев России: Любовь Родионова, Райся Ибрагимова, Зульфия Курбангалеева, Любовь и Геннадий Новоселовы.

«Их сыновья - Евгений Родионов, Тимур Ибрагимов, Артур Курбангалеев и Дмитрий Новоселов - совершили подвиги во имя страны и людей, ради будущего России. И на Южном Урале об этом не забывают», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил важность сегодняшней памятной даты для страны и поблагодарил матерей и отцов за воспитание таких замечательных сыновей: «Звание «Герой России» дается за героический поступок, подвиг. Потеря близких – невосполнимая потеря, наша святая обязанность и долг – сохранить память о ваших сыновьях, которые героически пали, защищая нашу Родину ценой собственной жизни. Я хотел сказать, что мы всегда с вами, разделяем эту боль, помним о ваших сыновьях».

Глава региона подчеркнул, что сегодня защита Родины остается актуальной, важной задачей.

«Сейчас перед нами новые вызовы – на юге нашей страны проходит специальная военная операция, и много наших ребят сегодня находится там, и они тоже герои, каждый день защищают будущее нашего государства. Мы ими гордимся, желаем им победить и вернуться домой. Все сложности в своей истории Россия преодолевала благодаря таким парням», – сказал Алексей Текслер.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, в разговоре с Героями России и членами их семей был отмечен вклад южноуральцев, которые заслужили это высокое звание – «Герой Российской Федерации». Их имена стоят в одном ряду с именами Героев Советского Союза, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны.

«Вместе с родителями наших павших ребят бережно храним память о них. Их имена носят школы и улицы, об их поступках рассказывают на уроках детям. И родители активно участвуют в этой работе. Время не лечит от боли утрат. Но Герои продолжают жить в памяти других людей. Рассказы об их поступках воспитывают в подрастающем поколении самые лучшие человеческие качества: верность долгу, любовь к людям и родной стране», - отметил Алексей Текслер.

На встрече обсуждалась важность патриотического воспитания среди подрастающего поколения: сегодня, как никогда, необходимо рассказывать школьникам о подвигах их современников. В связи с этим Алексей Текслер поручил своему заместителю Алексею Фартыгину проработать вопрос по введению в школах патриотических уроков в память о героях нового времени.

«Мы должны позаботиться о том, чтобы наши дети знали об их подвигах. Слава Героям Отечества!» - сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил участников встречи за патриотическую работу в школах региона, за помощь в проведении частичной мобилизации.

В День Героев Отечества глава Челябинска Наталья Котова встретилась с родными участников СВО, вдовами и родителями погибших военных, ветеранами боевых действий, действующими военнослужащими.