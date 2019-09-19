Челябинск погрузится в события трех войн прошлого столетия. В предстоящие выходные, 21-го и 22-го сентября, в Никольской роще состоится исторические реконструкции сражений времен Гражданской, Афганской и Великой Отечественной войн.

Военно-исторический фестиваль «Челябинские герои», организатором которого является клуб «Дивизион», откроется 21-го сентября «Зарницей» для школьников города. Двухчасовая военно-спортивная игра начнется в десять утра. В 14 часов состоится реконструкция «В полосе прорыва», посвященная событиям 1944-го года. Участие в ней примут не только челябинские клубы, но и гости из Тюмени, Кургана, Екатеринбурга. Параллельно в первый день фестиваля в Никольской роще будут работать интерактивные игровые площадки (закроются лишь в шесть вечера) и пройдет концерт.

В воскресенье, 22-го августа, состоится сразу две военно-исторические реконструкции: в 11 часов - «Панджшерское ущелье» (период войны в Афганистане), в 14 часов - «Челябинская операция» по событиям 1919-го года. Также в воскресный день в Никольской роще будет организована концертная программа. Все желающие смогут поучиться историческим танцам.

Как сообщает группа «Челябинские герои» ВКонтакте, 22-го августа в фестивале примет участие известная в южноуральской столице студия «Гаттака», регулярно принимающая участие в городских событиях. Молодые люди и прекрасные дамы в костюмах начала 20-го века устроят винтажный пикник и велопрогулку и, конечно же, станцуют для благодарных зрителей, усилив атмосферу, царившую в России в начале прошлого столетия.

«Челябинские герои» обещают гостям события большую выставку военной техники (от автомобилей до танков) и ждут в Никольской роще всех, кто интересуется военной историей.