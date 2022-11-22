Челябинск потратит на инициативные проекты своих горожан более полумиллиарда рублей

В 2023-м году на инициативные проекты челябинцев из городского бюджета будет направлено 517 миллионов рублей.

Данную цифру сегодня, 22-го ноября, после 34-го думского заседания озвучил председатель гордумы Челябинска Андрей Шмидт. Он отметил, что 130 из 160-ти вопросов, вынесенных на думу, были рассмотрены накануне и приняты «заочным» поименным голосованием. Практически все эти 130 вопросов касались инициативного бюджетирования, а именно назначения собраний челябинцев для рассмотрения инициативных проектов.

«Напомню, в соответствии с 131-м федеральным законом мы можем направлять до пяти процентов собственных доходов Челябинска на реализацию инициатив граждан. Это такая новая форма участия жителей в местном самоуправлении. Очень здорово, что последние два года в Челябинске реализовывались инициативные проекты. Определена сумма и на 2023-й год, она составляет 517 миллионов рублей», - сказал Андрей Шмидт.

По его словам, инициатива граждан в настоящее время связана, прежде всего, с вопросами благоустройства (это и придомовые территории, и детские и спортплощадки, и различные спортивные и культурные подразделения образовательных учреждений и управления культуры Челябинска, сказал спикер гордумы).

«Достаточно серьезный объем различных ремонтно-восстановительных работ и работ по благоустройству за последние два года уже выполнен, на 2023-й год также вынесено большое количество инициативных проектов. В декабре будет работать конкурсная комиссия, которая определит проекты-победители, между которыми распределят эти 517 миллионов рублей. Итоги комиссия подведет до первого января, после чего по лучшим проектам объявят торги и начнется их реализация. На данный момент все проекты внесены в администрацию города, оформлены надлежащим образом. По всем инициативам жителей проведены конференции, собрания граждан. Жители Челябинска проголосовали за свои проекты, теперь слово за конкурсной комиссией», - подчеркнул Андрей Шмидт.

В пресс-службе думы Челябинска уточнили, что инициативные проекты жителей самые разнообразные, что касаются они и благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов, и строительства тротуаров, площадок для временного содержания автотранспорта и парковок, спортивных площадок, хоккейного корта, футбольного поля, детских городков.