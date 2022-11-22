22.11.2022
Как оплатить налоги быстро и не выходя из дома: памятка от Сбера
22.11.2022
На фестивале камнерезного искусства научат делать авторские подарки
22.11.2022
Изъятую обувь отдали нуждающимся Челябинской и Свердловской областей
22.11.2022
Челябинск потратит на инициативные проекты своих горожан более полумиллиарда рублей
22.11.2022
«Солнечная долина» получила лицензию на содержание животных
22.11.2022
В Челябинске будут судить буйного дедушку, который напал на медсестру
Челябинск потратит на инициативные проекты своих горожан более полумиллиарда рублей
Проекты-победители, которые будут реализованы в 2023 году, определит конкурсная комиссия
22.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
26.10.2022
В Челябинске в список льготников добавили учащихся по форме семейного образования и самообразования
25.10.2022
Дети из семей мобилизованных в Челябинске смогут бесплатно питаться в школе
23.03.2022
Депутат Корнев предложил создать при думе Челябинска рабочую группу по делам маломобильных горожан
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022