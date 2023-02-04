Челябинск станет детской экостолицей России

Челябинская область станет центром притяжения детей, мечтающих связать свою жизнь с профессией эколога или просто неравнодушных к природе.

Об этом договорились руководитель фонда «Компас» Татьяна Ковалева и глава региона Алексей Текслер в рамках подготовки к теперь уже очередному Детскому экологическому форуму.

Проект стартовал на Южном Урале в 2022 году, после чего было принято решение вывести его на федеральный уровень.

«С Алексеем Леонидовичем мы обсудили новый формат мероприятия, программу, площадку, участников, - рассказала Татьяна Ковалева. - Форум должен стать визитной карточкой Челябинской области, потому что экология - драйвер развития этого крупного промышленного центра. Именно здесь собраны лучшие экологические практики».

Как сообщили в министерстве экологии Челябинской области, открытие детского экологического форума планируется осенью 2023 года. По уже известной информации, в нем будут участвовать юные жители более чем десяти регионов России, в том числе из недавно присоединенных территорий.