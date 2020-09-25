Челябинская красавица борется за титул «Мiss office-2020»
Сотрудница Южно-Уральского государственного университета Марина Ковязина представляет Челябинск на международном конкурсе красоты «Мiss office-2020», куда было подано свыше 32-х тысяч заявок из разных уголков мира.
Как сообщает пресс-служба вуза, для девушек еженедельно проходили отборы, по итогам которых редактор отдела новостей управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ Марина Ковязина попала в полуфинал и стала одной из 113-ти участниц, вступающих в борьбу за место в финале, куда выйдут только 25 красавиц и умниц.
Финалистками международного конкурса станут девушки, которые получат наибольшее количество голосов. Еще пять человек выберет жюри.
Решающее сражение претенденток на победу состоится 21-го ноября 2020-го года в Москве. Лучшая из лучших получит титул «Мiss office-2020».
В пресс-службе вуза обращают внимание, что голосование проходит ежедневно лишь за трех участниц. Это требуется для более объективного итогового результата.
Проголосовать за Марину Ковязину можно здесь.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.