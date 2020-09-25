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Челябинская красавица борется за титул «Мiss office-2020»

Фото: 
ЮУрГУ
Общество
Сегодня, 14:51
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Сотрудница Южно-Уральского государственного университета Марина Ковязина представляет Челябинск на международном конкурсе красоты «Мiss office-2020», куда было подано свыше 32-х тысяч заявок из разных уголков мира.

Как сообщает пресс-служба вуза, для девушек еженедельно проходили отборы, по итогам которых редактор отдела новостей управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ Марина Ковязина попала в полуфинал и стала одной из 113-ти участниц, вступающих в борьбу за место в финале, куда выйдут только 25 красавиц и умниц.

Финалистками международного конкурса станут девушки, которые получат наибольшее количество голосов. Еще пять человек выберет жюри.

Решающее сражение претенденток на победу состоится 21-го ноября 2020-го года в Москве. Лучшая из лучших получит титул «Мiss office-2020».

В пресс-службе вуза обращают внимание, что голосование проходит ежедневно лишь за трех участниц. Это требуется для более объективного итогового результата.

Проголосовать за Марину Ковязину можно здесь.

 

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