Челябинская область до 1 октября должна вернуться к доковидному уровню безработицы

Челябинская область до первого октября этого года должна вернуться к показателям доковидного уровня по занятости населения.

Задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным, сегодня, 11-го февраля, озвучил глава региона Алексей Текслер.

На совещании по восстановлению занятости населения губернатор, обращаясь к членам регионального правительства, подчеркнул, что задача полного восстановления занятости носит межведомственный характер.

Отметив, что это вопрос в равной степени социальный и экономический, Алексей Текслер поручил своим замам, а также министрам экономического блока и социальной сферы совместно с ГУ по труду и занятости населения Челябинской области до первого марта проработать с отраслевыми предприятиями вопрос наполняемости регионального банка вакансий, а также необходимости оформления трудовых отношений в официальном порядке, официальном режиме.

«Главам муниципальных образований поручаю поработать с работодателями своих территорий в том же направлении. Особенно это касается организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли и услуг. Отдельные задачи – это вопросы занятости в сельском хозяйстве», - сказал глава региона.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, ситуация с занятостью населения на Южном Урале в период пандемии постоянно находилась на контроле.

На первое марта 2020-го года зарегистрированных безработных было 22,5 тысячи человек. Затем из-за пандемии начался рост их числа. В середине года было зарегистрировано уже 69 тысяч безработных. К концу сентября - 93 тысячи (около пяти процентов от всего трудоспособного населения, а по данным Росстата, восемь процентов от объема всей рабочей силы в регионе).

Пандемия сильнее всего сказалась на занятости в секторе услуг, развлечений и гостиничного бизнеса. В остальных отраслях не произошло массового высвобождения работников. Власти не вводили в регионе жестких ограничений, дали предприятиям возможность работать, соблюдая противоэпидемические меры.

«Сохранение занятости обеспечили меры государственной поддержки бизнеса. Через различные институты поддержки – федеральные, региональные и банковские – предприятия, организации, индивидуальные предприниматели получили помощь на общую сумму более 30 миллиардов рублей. В первую очередь, это льготное кредитование, а также субсидии субъектам малого предпринимательства, реструктуризации кредитов, кредитные каникулы и налоговые льготы. Это позволило сохранить в регионе около 170 тысяч рабочих мест. Реальный эффект от принятых мер мы увидели уже в четвертом квартале прошлого года», - отметил Алексей Текслер.

К концу 2020-го года уровень зарегистрированной безработицы снизился. Сегодня безработных в Челябинской области - меньше 54-х тысячи человек. С конца сентября, когда наблюдался максимум в 93 тысячи безработных, по настоящее время снижение составило 41 процент.

А вот число южноуральцев, зарегистрированных как самозанятые, напротив, увеличилось: на первое февраля 2021 года их количество достигло уже 37-ми тысяч человек.

«Тематика самозанятости - это тоже проект. В муниципалитеты соответствующие поручения даны, и важно, что я говорю сейчас не только о крупных, средних предприятиях, но и о предприятиях малого бизнеса. По сути, это основной наш ресурс сегодня – участие в дополнительной занятости населения», - подчеркнул глава региона.

По решению Алексея Текслера поступления от налога на самозанятых будут переданы в муниципальные бюджеты (сейчас налог в полном объеме поступает в региональную казну). Соответствующий законопроект в ближайшее время губернатор представит в ЗСО.

Сегодня в Челябинской области меняется вектор господдержки - на работу по трудоустройству и восстановлению занятости. Экономика региона выдержала испытание: индекс промышленного производства составил почти сто процентов к показателю 2019 года (на два процентных пункта выше общего показателя по РФ); бизнес сохранил инвестиционную активность.

«По итогам прошлого года ожидаемый объем инвестиций составил около 333 миллиардов рублей, это прирост к уровню 2019 года на 2,7 процента в реальном выражении с учетом инфляции», - подчеркнул Алексей Текслер.

Он отметил, что приоритетными направлениями экономического развития Челябинской области являются реализация национальных проектов; дальнейшее развитие самозанятости; развитие внутрирегиональной кооперации; активное наполнение и использование регионального банка вакансий; замещение иностранной рабочей силы.