01.12.2022
Работы по укладке асфальта на улице Цвиллинга в снег оплачены не будут
01.12.2022
Тепло и горячая вода вернулись ко всем жителям Металлургического района
01.12.2022
В Ленинском района Челябинска засияла «Плодушка»
01.12.2022
Три ученика начальной школы Магнитогорска заболели вирусным гепатитом А
01.12.2022
В Миассе горели мебельный цех и административные помещения
01.12.2022
Юный челябинский флейтист поборется за победу в международном конкурсе
Челябинская область дополнительно получит восемь передвижных медицинских комплексов
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022