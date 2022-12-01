Челябинская область дополнительно получит восемь передвижных медицинских комплексов

В ближайшее время в 68 регионов России дополнительно поступит 299 передвижных медицинских комплексов, которые будут работать в небольших населённых пунктах. Челябинская область получит восемь комплексов.

Распоряжение о распределении комплексов по субъектам подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте кабмина.

В Челябинскую область дополнительно поступит восемь передвижных медицинских комплексов, которые будут работать в небольших населённых пунктах. Из них семь единиц – мобильные ФАПы (для оснащения мобильной медицинской бригады для оказания первичной медико-санитарной помощи) и один комплекс для диспансеризации, оснащенный флюорографом (для оснащения мобильной медицинской бригады для проведения профилактического медицинского осмотра), пояснили в минздраве региона. Перечень медицинских организаций, которые получат передвижные мобильные комплексы, пока находится на согласовании, уточнили в министерстве.

На сегодняшний день в области работает 23 мобильных ФАПа и два передвижных комплекса (для оснащения мобильной медицинской бригады совмещенный для проведения маммографии и флюорографии).

Всего в федеральном бюджете 2022 года предусмотрено 2,75 миллиарда рублей на закупку 299 медицинских комплексов, из них 235 - для оказания первичной медицинской помощи, 30 -для проведения профилактических осмотров и 34 – для проведения флюорографии и маммографии. Все они будут оснащены специальным оборудованием и доставлены в регионы до конца первого квартала 2023 года, отметили в правительстве РФ.