Челябинская область готова оперативно развернуть новые госпитальные базы под ковид

Челябинская область готова оперативно открывать новые госпитальные базы для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт и призвала южноуральцев не дожидаться локдауна в регионе, а прививаться уже сейчас.

В некоторых регионах России в последнее время зафиксирован рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Особенно интенсивно - в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Крым, Ростовской области, Краснодарском крае. В Москве с 12 июня ввели дополнительные ковидные ограничения и сегодня мэр Сергей Собянин продлил их по 29 июня.

В Челябинской области также отмечен незначительный рост числа заболевших. По состоянию на 18 июня в области зарегистрировано 64 тысячи 612 случаев заболевания COVID-19.

«Ситуация по коронавирусной инфекции стабильна, небольшой рост показателей фиксируется в некоторых муниципалитетах. Мы должны быть готовы заранее к любому развитию ситуации», - рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Напомним, в конце декабря 2020 года в регионе работало 29 госпитальных баз для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в 16 муниципальных образованиях. К весне их число сократилось до 13.

Как сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, на сегодня в регионе действует 15 госпитальных баз. Областной инфекционный центр в Малой Сосновке загружен практически полностью.

«Сегодня основная база, куда госпитализируются ковидные больные – областной инфекционный центр “Малая Сосновка”, - рассказала Ирина Альфредовна. - Плюс восьмерка (ГКБ №8 Челябинска, корпус инфекции под ковидом). Девятку (ГКБ №9 Челябинска) сохранили, вторая областная больница (там хирургический профиль), противотуберкулезный диспансер (много сочетанных историй)».

В Челябинске на днях закрылся под ковид роддом горбольницы №8. В ближайшее время он вновь начнет действовать как госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусом.

Кроме того, с ковидными больными работают больница Дробышева и Центр охраны материнства и детства (ЦОМиД) в Магнитогорске, горбольница №2 в Миассе, горбольница в Кыштыме, районная больница в Сатке, горбольницы в Аше, Троицке, Чебаркуле, районные больницы в Карталах и Еткуле.

В настоящий момент в области открыто одна тысяча 617 коек для лечения пациентов с ковидом, при чем 700 из них выведены в инфекцию.

В минздраве подчеркнули, все медицинские учреждения обеспечены лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, а главное - опытными специалистами.

«В случае необходимости мы готовы оперативно, в течение нескольких дней развернуть базы вновь», - заверили в министерстве и добавили.

Напомним, заболеваемость по территории региона распределяется неравномерно. Порядка 65% всех лабораторно подтвержденных случаев приходится на четыре муниципалитета: Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск.

Специалисты отмечают, что изменилась возрастная структура заболевших. Если ранее большая часть переносчиков COVID-19 приходилась на лиц пожилого возраста, то сегодня - это люди трудоспособного возраста. Нередко в случае болезни они продолжают вести активный образ жизни: ходить на работу, отдыхать в общественных местах, что приводит к распространению заболевания.

«Безусловно, предотвратить третью волну может только вакцинация», - отмечают в минздраве и призывают южноуральцев не откладывать постановку прививки на более тяжелые в эпидемиологическом плане времена.

Всего на данный момент в Челябинскую область поступило более 380 тысяч комплектов вакцины против коронавирусной инфекции трёх торговых наименований. Из них 360 тысяч 180 доз – вакцина «Спутник V», 17 тысяч 550 комплектов- «Эпи-ВАК-Корона» и три тысячи 900 доз – «КовиКак».

Оба компонента прививки от ковида поставила почти 292 тысячи человек.