Молодые южноуральцы стали чаще болеть ковидом и чаще становиться источником заражения

В Челябинской области изменилась структура заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 по сравнению с началом эпидемии. Выросло число болеющих молодых жителей. Они же чаще всего становятся источником заражения для своих более возрастных родственников и коллег.

Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге 16 июня.

«Изменилась структура заболевших. Осенью и зимой в числе заболевших были в основном пожилые люди. Сейчас мы фиксируем, что это в основном люди старше 18 лет, трудоспособного возраста и большинство – это работающие», - рассказала Ирина Альфредовна.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за вторую неделю июня число заболевших среди южноуральцев от 18 до 29 лет выросло в 1,1 раза, среди жителей 30-49 лет - в 1,3 раза. При этом в 1,2 раза снизилось число инфицированных ковидом среди возрастных жителей области (от 50 лет и старше).

Как отметила Ирина Гехт, чаще всего заболеваемость ковидом у молодых протекает в легкой форме и с симптомами ОРВИ. «Зачастую при таких симптомах они продолжают вести обычный образ жизни и продолжают ходить на работу, не видя в этом никаких подвохов и не боясь осложнений после перенесенной инфекции», - отметила замгубернатора. Посещая работу, инфицированные (и даже не догадывающиеся об этом в силу своей беспечности и халатности) являются источником распространения заболевания для коллег. Но и для себя они делают хуже. «Как правило именно эта категория сразу отправляется на больничную койку, минуя амбулаторно-поликлиническое звено. Неделю они переносят на ногах, считая, что это легкое течение ОРВИ, и сразу же с пневмониями попадают на больничную койку, даже не успев обратиться к участковому врачу», - рассказала Ирина Гехт.

Первы вице-губернатор призвала всех жителей трудоспособного возраста, особенно молодых, внимательно относиться к своему здоровью. В случае появлению любых признаков простудного заболевания сразу же обращаться к участковому врачу и соблюдать все меры, которые предписаны сохраняющимся в регионе режимом повышенной готовности и рекомендациями Роспотребнадзора. Это и масочный режим, и социальное дистанцирование. «Сегодня, к сожалению, мы также отмечаем снижение общей дисциплины», - констатировала замглавы региона.

Ирина Альфредовна напомнила всем жителям, что единственный способ предотвратить третью волну коронавируса или снизить ее накал - только вакцинация. По ее словам, на сегодня других способов избежать новой волны заболеваемости нет.