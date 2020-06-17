Челябинская область искажает коронавирусную статистику?

Политолог Александр Подопригора усомнился в достоверности статистических данных по жертвам коронавируса, которые предоставляет Челябинская область для своих жителей.

Как отмечается на странице политолога в социальных сетях, наблюдается серьезное расхождение данных федерального и регионального оперативных штабов по числу скончавшихся южноуральцев с подтвержденным коронавирусом. Так, по состоянию на 16 июня по данным областного штаба была зарегистрирована 91 «ковидная» смерть, по информации федерального штаба – 47.

«То есть в Челябинске люди должны знать про 91 умершего, а в московском штабе – про 47. Одна статистика - пугать местное население, другая - радовать Москву?», - задается вопросом политолог. При этом отмечается, что данные могут отличаться из-за скорости передачи информации с мест в центр. Но политолога такая разница очень сильно настораживает.

На самом деле объяснение этому достаточно простое. И такая разница точно не предусматривает запугивание жителей.

Челябинская область, пожалуй, единственная в России, которая ведет самую полнeю статистику. Учитывается число умерших не только от ковидной пневмонии, но и тех, кто был инфицирован, но умер от иной причины. При чем данные разделяются.

На сайте областного оперативного штаба прописано, по состоянию на 17 июня в области умерло 97 инфицированных южноуральцев. «Нужно четко понимать, от чего именно умирают люди: от коронавирусной инфекции (что выходит на первый план по заключению патологоанатома и указывается в свидетельстве о смерти) либо от сопутствующих заболеваний, когда ковидная пневмония «накладывается» на ряд патологий и дает серьезное ухудшение здоровья», - отмечают в минздраве.

Из общего числа умерших пациентов с коронавирусом в Челябинской области у 64 человек причиной смерти стала ковидная пневмонии, у 33 человек - иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга), а ковид был сопутствующим.

То есть Южный Урал дает более полную картину. Федеральная статистика учитывает только ковидные смерти. Но это не берется во внимание критикующими.

На сегодня на сайте федерального оперативного штаба отмечается, что в области зарегистрировано 47 смертей от коронавируса. Некоторая разница в данных также объясняется и тем, что в сводку по смерти умершие попадают только после вскрытия и полного разбора летального случая (то есть через несколько дней после ухода из жизни).

Методику подсчета Челябинской области отмечают, как одну из лучших в России, и ставят в пример другим субъектам.

Она подробно описывает всю ситуацию по коронавирусной инфекции: указание муниципалитетов, возраст пациентов, источники заболевания, четкие цифры по заболевшим, вылеченным, госпитализированным, вплоть до указания причин смерти в ежедневном режиме.

«К нам обращались представители правительства Красноярского края, чтобы подробнее узнать о создании и работе с нашей сводкой, перенять опыт, - рассказали в министерстве здравоохранения Челябинской области. - А в издании Bloomderg (США) писали, что Челябинская область на Урале выделяется прозрачностью своих данных о covid-19».

Но кому-то очень хочется верить во вселенский заговор, в масштабный обман про серьезность и коварность коронавируса. В социальных сетях и в обычных разговорах нередко можно услышать, нас разводят, только цели пока не ясны. Сомневающимся советуют поговорить с теми, кто испытал коронавирус на себе. И еще очень хорошо подумать.

В последнее время в регионе можно все реже увидеть людей в масках и перчатках (речь только о местах массового скопления людей), все чаще южноуральцы собираются большими компаниями, чтобы отметить какие-либо праздники и памятные даты, а потом скорые не успевают развозить всех заболевших по больницам и вынуждены стоять в очереди. И нашему агентству известны такие примеры.

Так может просто поберечь не только себя, но и других. И не придумывать вселенские заговоры.

«Хочется еще и еще раз напомнить, что только от нас с вами зависит, как будет протекать болезнь и какое количество ежедневных случаев коронавируса будет зафиксировано в нашем регионе, а также степень тяжести заболевания, - обратились к южноуральцам в минздраве. - Не важно, как именно вы относитесь к ковиду, но не стоит подвергать риску близких людей. А для этого нужно всего лишь придерживаться простой профилактики: мыть руки чаще, пользоваться дезинфицирующими средствами, носить маску в местах скопления людей и обязательно соблюдать дистанцию».