Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции

Общественники выступили против продления челябинского метротрамвая до городского бора. С критикой проекта в своём блоге выступил известный политолог Александр Подопригора. По его словам, станция метротрамвая вблизи особо охраняемой природной территории станет «апофеозом транспортного и экологического безумия».

Напомним, одну из станций метротрама планируют разместить на улице Лесопарковой, на месте троллейбусного депо в непосредственной близости от памятника И.В. Курчатову. Как следует из документации, размещённой на сайте мэрии, часть ветки от ЮУРГУ до остановки «Алое поле» будет наземной. Далее и до остановки «Центральный рынок» вагоны будут курсировать под землёй. А от «Центрального рынка» и до пересечения с улицей Героев Танкограда метро снова перейдёт в наземные трамвайные пути.

Ранее первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко сообщал, что продление наземной ветки метро до бора рассматривается на перспективу и в ближайшее время её строить не будут. При этом данное направление имеет свои плюсы, в частности, позволит студентам быстрее добираться до вуза.

Иной точки зрения придерживается политолог Александр Подопригора. По его словам, нет ни одного челябинца, который пожаловался бы на то, что ему трудно добраться по проспекту Ленина до ЮУрГУ. Транспортную связность этого участка эксперт считает близкой к идеальной – здесь проходит сразу несколько маршрутов общественного транспорта, при этом многие жители района, студенты и преподаватели университета, судя по заполненным парковкам, пользуются личными автомобилями. То есть реальной потребности в метротрамвае здесь нет, а вот последствия его продления могут быть плачевными.

Среди аргументов против - дополнительное транспортное напряжение в центре города, новые «пробки» и увеличение антропогенной нагрузки на сосновый бор. И это с учётом того, что в 200 метрах от будущей станции планируется массированная жилая застройка.

Абсурдность вынашиваемых челябинскими чиновниками планов общественники хотят донести до федерального центра. По словам Подопригоры, эксперты и активисты готовят обращение к Президенту РФ по всему комплексу вопросов, связанных с челябинским метротрамом, бором и экологией.

Ознакомиться с подробной схемой метротрамвая можно в Доме архитектора в любой будний день с 9 до 16 часов. Кроме того, по представленной экспозиции можно получить консультацию - в понедельник либо в среду с 10 до 12 часов на проспекте Ленина, 89, кабинет № 209. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность.

Замечания и предложения можно направлять на электронную почту komissiyapziz@arch74.ru до 24 февраля включительно. Публичные слушания по проекту метротрамвая пройдут 24 февраля в Доме архитектора.