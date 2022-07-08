Прокуратура проверит законность расширения челябинской улицы Худякова

Прокуратура проверит законность расширения улицы Худякова в Челябинске. Обращение в надзорный орган направил председатель челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. Основанием для инициирования проверки стали сведения, полученные от Министерства экологии Челябинской области. В ведомстве допускают, что в границы проектирования и строительства дороги может входить территория Челябинского бора, имеющего статус памятника природы.

«Несмотря на заверения властей о том, что бор не пострадает, у экологов есть сомнения. Как оказалось, есть они и у Минэкологии. Проектом предусмотрено расширение улицы, при этом, дорога с обеих сторон граничит с памятником природы – Челябинским бором. В границах памятника природы и его охранной зоны запрещено строительство, в т. ч. дорог. Практически всю охранную зону, опоясывающую бор, отрезали депутаты ещё в 2011, однако границы самого памятника пока остаются», - прокомментировал обращение Ярослав Щербаков в своём Телеграмм-канале.

В Министерстве экологии региона воздержались от однозначной оценки, сославшись на отсутствие полной информации о проекте реконструкции улицы Худякова.

«В целях предоставления точной информации о наличии (отсутствии) территории памятника природы в границах объекта необходимо доработать ситуационную схему проектируемого объекта в части нанесения угловых точек объекта, а также предоставить подробный перечень координат угловых точек», - говорится в ответе министерства.

Обращение в надзорный орган прокомментировал в своём блоге политолог Александр Подопригора. По его мнению, аналогичный запрос в прокуратуру следует направить и по другой скандальной инициативе челябинских властей – строительству велопешеходного моста, который должен соединить северо-запад Челябинска (в частности, новые спортивные объекты в районе Тополиной аллеи) с городским бором и далее с центром города.

В своём блоге эксперт напомнил, что участок, на котором должен появиться очередной «знаковый» объект находится в водоохранной зоне. Кроме того, пойма реки Миасс входит в состав особо охраняемых природных территорий, а любое строительство в границах ООПТ запрещено. Не знать об этом городские и областные власти не могут, а значит, их действия следует квалифицировать как покушение на преступление, считает политолог.

Комментируя в СМИ проект сооружения, главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов заявил, что несущие конструкции моста будут установлены только на одном берегу реки (со стороны северо-запада), поэтому его строительство городскому бору не навредит.

Напомним, что попытки застроить территорию, прилегающую к бору или относящуюся к нему, челябинские власти предпринимали неоднократно. Ранее областное правительство планировало изъять четыре гектара уникального леса под строительство детского хирургического корпуса, в обмен чиновники предлагали включить в состав памятника природа пойму реки Миасс и урочище Монахи. Однако в феврале 2022 года Второй апелляционный суд признал решение Заксобрания об изменении границ челябинского бора незаконным, а для возведения медучреждения нашлась другая площадка.

Сейчас «горячими» точками на карте противостояния общественников и чиновников стали улица Худякова, пойма реки Миасс (где планируется возведение велопешеходного моста) и территория СК «Полёт» в районе улицы Лесопарковой. Кроме того, челябинцы, несогласные с вырубкой зелёного массива возле ЖК «Ньютон», продолжают сбор подписей за сохранение леса на северо-западе города.