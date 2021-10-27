Виталий Безруков: Мы категорически против расширения границ парка Гагарина, никакой «спецоперации против Челябинска» нет

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков назвал пост политолога Александра Подопригоры «Спецоперация против Челябинска», в котором тот пишет о коварном тайном замысле областных чиновников погубить зеленую зону южноуральской столицы и сосновый бор, не соответствующим действительности.

Александр Подопригора сообщает своим читателям, что «до конца 2021-го года в Челябинске может появиться 30-летняя концессия на городской парк Гагарина, согласно которой концессионер сможет делать там все, что угодно, окупая свои вложения».

«А сам челябинский бор власти намереваются включить в некий новый проект под рабочим названием «Три бора Челябинска», который в условиях повышенной секретности разрабатывается сейчас в минэкологии области», - пишет политолог.

По его словам, идея чиновников проста: «объединив три бора (Челябинский, Каштакский и, скорее всего, Ужовский, что в Сосновском районе близ Долгодеревенского) в одну структуру, они добиваются того, что все прежние нарушения (в том числе судебные поражения областной власти в тяжбе с горожанами за участки бора) автоматически аннулируются созданием нового юридического лица - скорее всего, нового ООПТ с другими границами, участки под застройку вдоль которых будут на вес золота (говоря проще, формируется новый обширный коррупционный рынок)».

Виталий Безруков опроверг все слова Александра Подопригоры. Как рассказал замминистра экологии региона агентству «Урал-пресс-информ», еще в 2016-м году ученые написали концепцию, суть которой заключалась в том, чтобы все памятники природы, все островные боры, которые есть вокруг города (Челябинский, Каштакский, Ужовский, Еткульский, а также Харлушевский заказник) объединить между собой в один большой природный парк или памятник природы, то есть создать территорию с жестким режимом природоохранных ограничений, соединив все ООПТ между собой буферными зонами, которые получили бы статус охранных зон, и озеленять их.

«Это были бы зеленые коридоры для перемещения живности: птиц, зверей», - отметил Виталий Безруков, добавив, что сегодня все вышеназванные боры, которые изначально были частью огромного древнего лесного массива, испытывают громадную антропогенную нагрузку.

По словам замминистра экологии, раньше все эти особо охраняемые природные территории были единым целым: не лес появился вокруг города, а город появился в лесу, который вырубался на протяжении ряда лет. Во всех борах схожая экосистема.

«Речи о том, чтобы менять границы данных ООПТ, не велось. Мы не можем менять границы в сторону уменьшения особо охраняемых природных территорий – только в сторону их увеличения. Таков федеральный закон, и мы не можем переступить через него. Мы можем только включать, но не исключать. Что касается объединения боров, то это была идея ученых, представителей научного сообщества. Такого, чтобы сейчас что-то конкретно прорабатывалось по данной теме, нет. Информация не соответствует действительности. Тем более слова политолога о том, что тайная работа ведется в интересах парка Гагарина. Мы категорически против того, чтобы расширять его границы и использовать территорию Челябинского городского бора для осуществления хозяйственной деятельности. По крайней мере пока я работаю в министерстве экологии региона, я никаких документов о том, чтобы что-то вырезать из бора, точно подписывать не буду», - заявил Виталий Безруков.