Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора

В Челябинске в районе висячего моста, который будет возведен к сентябрю 2023-го года и станет подарком городу на его день рождения - так говорят о проекте власти, обустроят два пункта велопроката.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, это будет сделано для удобства и комфорта любителей крутить педали.

Один пункт проката велосипедов появится рядом с будущим спортивным комплексом «РМК-Арена», второй – у памятника Курчатову.

Напомним, проект велопешеходного моста через реку Миасс был презентован вчера, четвертого июля, на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге, где работают губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова.

В администрации города отметили, что вантовый мост станет частью внутреннего веломаршрута через Челябинский городской бор и соединит густонаселенный северо-западный район с центром южноуральской столицы.

Благодаря мосту, челябинцы смогут сокращать свой путь до центра и с удобствами доезжать до будущего спортивного кластера на берегу Миасса около «Тополинки» (восточнее пересечения улиц Академика Королева и Университетской набережной).

Инвестором строительства сооружения выступит промышленная группа «КОНАР», которая также займется обустройством велоинфраструктуры, что включает в себя благоустройство тротуаров, велодорожек, наружного освещения и дождевой канализации, создание велопарковок и перехватывающей парковки для автомобилистов.

Отметим, длина моста составит 80 метров, ширина – семь, высота – 38 метров. Конструктивные решения объекта обеспечат проезд по нему спецтехники для безопасности территории обоих берегов.

«Строительство велопешеходного моста входит в единую стратегию развития велоинфраструктуры Челябинска, разработанную транспортным бюро «OTS lab». Группа «КОНАР» планирует закончить все работы в 2023 году ко Дню города, сообщили в мэрии.

«Челябинск – город растущий, динамичный, современный. Он с благодарностью примет такой подарок, ведь помимо эстетики и позитивных эмоций, у моста важная стратегическая задача - связать центр Челябинска с жилыми кварталами северо-запада. А когда здесь появятся спортивные объекты, то потребность в новой магистрали возрастет многократно», – подчеркнула Наталья Котова.

Напомним, соглашение о строительстве в Челябинске первого вантового моста подписали Алексей Текслер, Наталья Котова и генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», мост будет изготовлен на челябинском предприятии ООО «СПК-Чимолаи», входящем в промышленную группу «КОНАР».

При этом не все челябинцы встретили идею строительства висячего моста с восторгом. Например, политолог Александр Подопригора назвал ее «весьма сомнительной и порочной». Он заявил, что «соединение» центра Челябинска с северо-западом через городской бор «может привести лишь к превращению последнего в «проходной двор», значительно увеличить и без того растущую со всех сторон антропогенную нагрузку на этот уникальный зеленый массив (вспомним планы властей по застройке окраин бора со стороны улиц Лесопарковой и Худякова и его вырубки вдоль Худякова) и в итоге окончательно его уничтожить.

«Бор просто вытопчут», - уверен политолог.

Александр Подопригора отмечает, что «экономист Сергей Гордеев и ботаник Вера Меркер недавно писали в специальной научной работе о том, что, если не развивать другие зеленые зоны, не перераспределять антропогенную нагрузку на внешние лесные массивы «зеленого кольца» Челябинска, а направлять все людские потоки в городской бор (что сейчас и происходит, например, в связи с вырубкой леса на Тополинке), он перестанет существовать в нынешнем качестве очень скоро. А Челябинск останется городом надвигающегося экологического бедствия».