Челябинская область направит более 4,3 миллиарда рублей на восстановление прав дольщиков

Челябинская область направит более 4,3 миллиарда рублей на восстановление в правах более трех тысяч 300 обманутых дольщиков, в том числе свыше 700 миллионов рублей – из регионального бюджета.

Вопросы восстановления прав дольщиков обсуждались на совещании, которое прошло в формате ВКС с представителями публично-правовой компании «Фонд развития территорий». В мероприятии принял участие губернатор области Алексей Текслер.

«С 2019 года мы очень активно занимаемся вопросом дольщиков. Многое сделано, хочется, чтобы все задачи в части обманутых дольщиков, которые перед нами стоят, были решены. Будем эту работу продолжать», – сказал Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что проблемы дольщиков в регионе решаются совместно с Фондом. В области 37 объектов долевого строительства. По 23 принято решение по завершению строительства, по 14 объектам – назначена выплата.

«Важнейшая задача по срокам – завершить все строительные работы до конца 2023 года, необходимо сделать все, чтобы объекты сдать вовремя», - подчеркнул Алексей Текслер.

Работа по списку проблемных объектов проводится по утвержденной дорожной карте.

Также на совещании обсуждались отдельные пробелы в законодательстве. В частности, глава региона предложил проработать механизмы по исключению из реестра проблемных объектов, которые не являются жилыми и по которым права граждан не нарушены (договоры были заключены с аффилированными физлицами, помещения административно-офисного назначения и пр.).

По данным Челябинскстата, за январь - февраль 2022 года на территории Челябинской области введено в действие 1989 жилых домов общей площадью 490 тысяч 943 квадратных метра. Из них застройщиками (юридическими лицами) возведено 63 дома. Всего построено 5,6 тысячи новых квартир. Жители построили 1926 домов площадью 300 тысяч 580 квадратных метров.

ФОТО: Минстрой области