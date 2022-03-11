Челябинская область отметит День работника уголовно-исполнительной системы

Завтра, 12-го марта, Россия отметит День работника уголовно-исполнительной системы.

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В преддверии праздника о себе и службе в УИС корреспонденту информационного агентства «Урал-пресс-информ» рассказала председатель Совета ветеранов ГУФСИН России по Челябинской области майор внутренней службы в отставке Нина Кравцова.

Она напомнила, что региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы Челябинской области было образовано в 1996-м году. Первым председателем организации стал Александр Мурашкин. Нина Евгеньевна (о которой коллеги отзываются исключительно как о профессионале, прекрасном организаторе, человеке, готовом помочь словом и делом) сменила его на этой должности в 2013-м году.

За плечами у Нины Кравцовой большой опыт работы в УИС, который, несомненно, пригодился ей на новом месте. Под руководством этой энергичной и деятельной женщины в 2016-м году региональная ветеранская организация уголовно-исполнительной системы вошла в тройку лучших в России. Как отметила сама Нина Евгеньевна, сегодня это одно из самых массовых и активных общественных объединений на Южном Урале.

В настоящий момент Совет включает в себя 24 местные ветеранские организации, на учете в которых состоит более пяти тысяч человек, в том числе - участники Великой Отечественной войны и трудового фронта, дети войны, участники боевых действий (Афганистан, Чечня, Северный Кавказ), ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

«В нашей работе необходимо иметь огромный запас терпения и человеколюбия, быть внимательным, отзывчивым и чутким», – отметила Нина Евгеньевна.

Также руководитель ветеранской организации поздравила коллег с профессиональным праздником, пожелав всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе.