26.06.2023
По факту получения травмы маленьким челябинцем в Арт-сквере возбуждено уголовное дело
26.06.2023
Челябинская область отправила эшелон с призывниками в войска Восточного военного округа
26.06.2023
Регоператора капремонта Челябинской области проверяют УФАС и правоохранители
26.06.2023
Медработник из Озерска продала машину, чтобы отдать деньги мошенникам
26.06.2023
Из питьевого источника Златоуста достали мертвого лося
26.06.2023
В Челябинске до конца июля ограничат движение на улице Габдуллы Тукая
Челябинская область отправила эшелон с призывниками в войска Восточного военного округа
29.04.2023
Челябинская область отправила в армию более трехсот призывников
04.04.2023
Первые отправки южноуральцев в российские войска начнутся 20 апреля
31.03.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
20.05.2019
Южноуральские призывники готовятся подсесть в эшелон на Дальний Восток
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023