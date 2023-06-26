Челябинская область отправила эшелон с призывниками в войска Восточного военного округа

Челябинская область сегодня, 26 июня, отправила эшелон с призывниками (местного формирования) в войска Восточного военного округа - более 150 человек.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в военкомате региона, по данным на 26-е июня, государственное задание Челябинская область выполнила на 79 процентов. На сегодняшний день на армейскую службу призвано более 1800 южноуральцев, в войска отправлено 54 процента призывников.

Весенняя призывная кампания 2023 года, стартовавшая первого апреля, на Южном Урале идет в соответствии с планом, без срывов. В срок до 15 июля этого года Челябинская область должна направить на службу в армию около трех с половиной тысяч призывников.