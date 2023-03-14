Челябинская область отправляет на передовую непромокаемую обувь и термобелье

Челябинская область отправляет на передовую пятьсот демисезонных пар сапог и тысячу термокостюмов, уже закупленных для бойцов.

Обувь и термобелье приобретены на средства, собранные в рамках марафона «Народный фронт. Все для победы!», который при поддержке «Первого областного» проходил на Южном Урале с 13-го по 23-е февраля и завершился пятичасовым телемарафоном.

«Такие сапоги для наших ребят будут сейчас как нельзя кстати. Впереди весна - грязь, лужи и слякоть. Обувь сделана из непромокаемого материала. В ней ребятам будет удобно и комфортно. А термобелье согреет в мартовское ненастье. Оно сделано из специальной ткани, которая держит тепло и отталкивает влагу», - рассказали в челябинском региональном отделении Народного фронта.

В президентском движении подчеркнули, что эта закупка – лишь малая часть того, что будет приобретено на собранные жителями региона средства.

«Уверяем: каждая копейка будет потрачена на потребности южноуральских бойцов», - сказали в Народном фронте.

Общественники напомнили, что благодаря неравнодушным жителям Челябинской области в ходе марафона удалось собрать вещей и денежных средств на сумму свыше 14 миллионов рублей.