Челябинская область отправляет призывников в Президентский полк
Общество
Сегодня, 10:39
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинская область сегодня, 18-го декабря, отправляет призывников в Президентский полк. 
Десять бравых южноуральцев в сопровождении представителя элитного воинского подразделения России поедут в столицу вечерним московским поездом.
Сейчас ребята находятся на областном сборном пункте «Челябинск-Южный», где в три часа дня состоится небольшое торжество по случаю предстоящей отправки - с традиционными словами напутствия и пожеланиями хорошей службы.
Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Челябинской области Александр Чернышов, на сегодняшний день регион выполнил государственное задание на осенний призыв 2019-го года, составляющее около трех с половиной тысяч человек, примерно на 80 процентов. Отправки идут в соответствии с графиком, срывов нет.
СПРАВКА
Краснознаменный ордена Октябрьской революции Президентский полк (современное полное наименование - Краснознаменный ордена Октябрьской революции Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации) - российская воинская часть, в настоящее время входящая в состав федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО России), решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля - официальной резиденции Президента Российской Федерации, других важных государственных объектов, по участию в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, выделению почетных караулов и несению службы у Вечного огня на могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены (пост № 1).

Фото из открытых источников

Автор: 
Евгения Александрова
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Президентский полк
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