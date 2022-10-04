Более 200 тысяч военнослужащих прибыло в ВС в рамках частичной мобилизации

Более 200 тысяч военнослужащих прибыли в Вооружённые Силы России в рамках частичной мобилизации, которая началась 21 сентября, сообщил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий Указ.

«На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше двухсот тысяч человек», - сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Ранее сообщалось, что в рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч военнослужащих, находящихся в запасе.

По словам глава Минобороны, соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности, сообщает официальный телеграм-канал министерства. «Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80-ти полигонах и в шести учебных центрах», - сказал Сергей Шойгу.

Осенний призыв граждан РФ на военную службу начнётся в ноябре (на месяц позже традиционного срока) и продлится два месяца. «Планируется призвать 120 тысяч человек, что на семь с половиной тысяч меньше, чем осенью прошлого года», - сказал Сергей Шойгу. Увольнение в запас будет проходить с октября по декабрь.

По словам главы Минобороны, в ходе осеннего призыва заканчивающие службу срочники вернутся домой, а новые призывники будут служить в подразделениях, не задействованных в специальной военной операции.

Сергей Шойгу обратил внимание командующих на необходимость своевременного увольнения в запас всех, кто завершил военную службу, и постановки их на воинский учёт по месту жительства.

Как ранее сообщало агентство, частичная мобилизация не коснется студентов, призывников и выпускников военных кафедр вузов.

Согласно Указу, право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации получат и работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса (на период работы в этих организациях). Чуть позднее в этот список были включены специалисты ИТ, связи и медиа, а также в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.