Алексей Текслер - о поэтапном возвращении к привычной жизни

Жители и предприятия Челябинской области постепенно возвращаются к привычному образу жизни после почти трехмесячных ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19. Впереди еще два этапа выхода из режима самоизоляции.

Напомним, в регионе с 18 марта действует режим повышенной готовности, который был введен в связи с угрозой распространения коронавируса. Пока он продлен по 14 июня включительно.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть коллеги, что жизнь поэтапно возвращается в привычное русло», - отметил губернатор Алексей Текслер. С 24 мая стартовал первый этап снятия ограничений, на котором введено часть послаблений. Южноуральцам разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, но при этом соблюдая социальную дистанцию и санитарно-эпидемиологические нормы. Частично возобновили работу объекты розничной торговли непродовольственными товарами. При этом для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции.

Региону предстоит пройти еще два этапа снятия ограничений. На втором этапе разрешат работать крупным магазинам и торгово-развлекательным комплексам (ТРК), фитнес-центрам, организациям общественного питания. Третьим этапом станет разрешение проведения массовых мероприятий.

Между стартом каждого этапа должно пройти не менее двух недель, чтобы оценить последствия введенных послаблений. В Челябинской области с начала первого этапа прошло уже 18 дней. Но пока ежесуточное число новых инфицированных остается достаточно высоким. Накануне губернатор назвал передовиков и отстающих в борьбе с коронавирусом. Вероятнее, всего, в ближайшее время будет объявлено о старте второго этапа.

«От слаженности работы всех служб – федеральных, региональных и муниципальных – и дисциплинированности, и ответственности каждого жителя зависит то, как быстро мы пройдем этот путь», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор напомни, что на всех этапах остается обязательным соблюдение санитарных противоэпидемиологических мер, регламентирующих все сферы нашей деятельности. «Нужно каждый день этим заниматься, и мы сможем перейти в обычный нормальный ритм нашей жизни», - подчеркнул Алексей Текслер.