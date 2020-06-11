ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Алексей Текслер - о поэтапном возвращении к привычной жизни

Общество
Сегодня, 13:19
Автор: 
Любовь Юрина

Жители и предприятия Челябинской области постепенно возвращаются к привычному образу жизни после почти трехмесячных ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19. Впереди еще два этапа выхода из режима самоизоляции.

Напомним, в регионе с 18 марта действует режим повышенной готовности, который был введен в связи с угрозой распространения коронавируса. Пока он продлен по 14 июня включительно.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть коллеги, что жизнь поэтапно возвращается в привычное русло», - отметил губернатор Алексей Текслер. С 24 мая стартовал первый этап снятия ограничений, на котором введено часть послаблений. Южноуральцам разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, но при этом соблюдая социальную дистанцию и санитарно-эпидемиологические нормы. Частично возобновили работу объекты розничной торговли непродовольственными товарами. При этом для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции.

Региону предстоит пройти еще два этапа снятия ограничений. На втором этапе разрешат работать крупным магазинам и торгово-развлекательным комплексам (ТРК), фитнес-центрам, организациям общественного питания. Третьим этапом станет разрешение проведения массовых мероприятий.

Между стартом каждого этапа должно пройти не менее двух недель, чтобы оценить последствия введенных послаблений. В Челябинской области с начала первого этапа прошло уже 18 дней. Но пока ежесуточное число новых инфицированных остается достаточно высоким. Накануне губернатор назвал передовиков и отстающих в борьбе с коронавирусом. Вероятнее, всего, в ближайшее время будет объявлено о старте второго этапа.

«От слаженности работы всех служб – федеральных, региональных и муниципальных – и дисциплинированности, и ответственности каждого жителя зависит то, как быстро мы пройдем этот путь», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор напомни, что на всех этапах остается обязательным соблюдение санитарных противоэпидемиологических мер, регламентирующих все сферы нашей деятельности. «Нужно каждый день этим заниматься, и мы сможем перейти в обычный нормальный ритм нашей жизни», - подчеркнул Алексей Текслер.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Экономика
Сегодня, 13:23
Челябинская область направит более 4,8 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом
Общество
Сегодня, 13:21
За сутки в Челябинской области умерло трое пациентов с коронавирусом – из Челябинска и Коркино
Общество
Сегодня, 11:13
В Челябинской области число новых инфицированных вновь растет
Общество
Вчера, 13:02
С 15 июня в Челябинской области возобновят работу часть санаториев и детские спортшколы
Сегодня, 11:19
Власти Челябинска исправляют ошибки «дорожной революции» и проектируют новый путепровод
Сегодня, 11:17
В Челябинске в связи с масштабным дорожным ремонтом частично перекроют движение
Сегодня, 11:16
В Челябинске продолжается преображение Кировки
Сегодня, 11:13
В Челябинской области число новых инфицированных вновь растет
Сегодня, 10:01
Текслер погладил льва: Это особые эмоции
Вчера, 19:32
В Челябинской области только 8 из 30 городов имеют благоприятную среду
Вчера, 19:05
Текслер - о схемах теплоснабжения: Каждый раз, когда мы начинаем обсуждать этот вопрос, возникают нюансы
Вчера, 17:36
Анонсы событий и мероприятий на 11 июня
Вчера, 17:31
Южноуральские заключенные легко собирают кубик Рубика и разрывают книги
Вчера, 17:00
НАК провел в Челябинской области антитеррористическую «Метель»
Культура
Сегодня, 10:42
Доброе утро, Урал!
Для вас поют Вячеслав и Наталья Шмелевы
Общество
Сегодня, 13:21
За сутки в Челябинской области умерло трое пациентов с коронавирусом – из Челябинска и Коркино
Новости
Сегодня, 12:24
Экономика
Итоги конкурса видеоисторий «Бизнес Баттл»
Сегодня, 12:12
Происшествия
Полицейские из Златоуста, задержавшие вора, который пытался от них уплыть по реке, вновь отличились
Сегодня, 12:10
Происшествия
В Копейске задержан квартет наркоторговцев с килограммом героина
Сегодня, 12:07
Происшествия
Житель Сатки вонзил нож в сердце экс-супруги из-за тарелки супа, которую съел внук
Сегодня, 12:05
Политика
Лишь треть жителей региона считают День России праздником
Материалы рубрики
Сегодня, 11:29
Общество
На въезде в Челябинскую область могут образоваться пробки
Сегодня, 11:28
Общество
В Новосинеглазово временно ограничат движение на переезде
Сегодня, 11:21
Общество
Проезд в общественном транспорте Челябинска теперь можно оплатить с помощью ключа от домофона
Сегодня, 11:17
Общество
В Челябинске в связи с масштабным дорожным ремонтом частично перекроют движение
Вчера, 19:32
Общество
В Челябинской области только 8 из 30 городов имеют благоприятную среду
Теги
Алексей Текслер
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика