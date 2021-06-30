Челябинская область получила очередную партию вакцины от COVID-19

Челябинская область получила очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, на Областной аптечный склад региона поступило девять тысяч 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Препарат доставлен спецтранспортом. Сразу после разгрузки вакцины будет направлена по муниципалитетам.

В настоящий момент в регион поступило уже 484 тысячи 530 доз вакцины, из них 463 тысячи 80 доз – Спутник V (Гам-Ковид-Вак), 17 тысяч 550 доз - «Эпи-ВАК-Корона» и три тысячи 90 доз – «Кови-Вак».

Очередная поставка вакцины ожидается на следующей неделе. Все медицинские учреждения готовы к приему дополнительных партий вакцины.

На территории Челябинской области в проведении вакцинации задействовано 60 медицинских организаций, развернуто 135 прививочных пунктов. Организовано 50 мобильных пунктов вакцинации и 81 мобильная бригада, в составе которых более 200 медицинских работников для проведения осмотра перед вакцинацией и постановки препарата.

Выездные бригады вакцинации продолжают работать в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, в садовых товариществах, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому.

На сегодняшний день в Челябинской области вакцинированы одним компонентом 420 тысяч 461 человек, из которых 317 тысяч 970 поставили оба компонента и завершили вакцинацию.