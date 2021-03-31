Челябинская область получит федеральную помощь на строительство дома-интерната для пожилых

Совет Федерации ФС РФ одобрил строительство в Челябинской области дома-интерната для пожилых граждан и рекомендовал Минтруду предусмотреть средства в федеральном бюджета на софинансирование стройки.

Проект представила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на расширенном заседании комитета СФ по социальной политике, которое прошло с участием представителей органов государственной власти Челябинской области.

Дом-интернат для граждан старшего поколения, рассчитанный на 210 мест, планируется построить на базе красноармейского дома-интерната «Березки».

По словам Ирины Гехт, Южный Урал на сегодня нуждается в дополнительных местах в учреждениях для пожилых. «В очереди на стационарное социальное обслуживание состоит 26 человек, однако мы прогнозируем увеличение данного показателя», - пояснила вице-губернатор. Кроме того, существует проблема переуплотненности учреждений. Большинство зданий введены в эксплуатацию в семидесятых годах прошлого века и уже не соответствуют в полном объеме современным требованиям к созданию комфортной среды.

Ирина Гехт попросила сенаторов поддержать инициативу строительства дома-интерната для граждан старшего поколения.

Председатель комитета Инна Святенко отметила, сенаторы поддержали регион в части оказания помощи в строительстве дома-интерната для старшего поколения и рекомендовали Минтруду рассмотреть этот вопрос при формировании федеральных бюджетов на будущие годы на условиях софинансирования, сообщает пресс-служба СФ

В министерстве социальных отношений области уточнили, в Минтруд России направлена заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета. За основу был взят эскизный проект на 210 мест, представленный на выставке «Конкурсные концепт-проекты домов для проживания пожилых людей», которая проходила в Государственной Думе в сентябре 2019 года.

Расчетная (предельная) стоимость строительства (с учетом расходов на разработку проектной документации) составляет 639 миллионов 16,15 тысячи рублей, в том числе 596 миллионов 800,16 тысячи рублей планируется получить из федерального бюджета.

«Проектную документацию планируется разработать в 2021 году, получить положительное заключение Госэкспертизы – в 2022 году. Предполагаемые сроки строительства – 2023-2024 годы», - добавили в минсоце.

Кроме того, в 2021 году в Челябинской области продолжится строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Южноуральске на 200 мест. На эти цели в областном бюджете текущего года предусмотрено 111,8 миллиона рублей.