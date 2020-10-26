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Челябинская область получит федеральные деньги на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с ковидом

Общество
Сегодня, 19:29
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Автор: 
Любовь Юрина

Челябинская область получит средства из федерального бюджета на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами пациентов с коронавирусом, проходящих лечение амбулаторно. Две недели назад регион принял решение о выделении средств из областного бюджета на эти цели.

«Сегодня на федеральном уровне принято решение о выделении для субъектов Российской Федерации пяти миллиардов рублей на бесплатное лекарственное обеспечение граждан, проходящих лечение на амбулаторном этапе», - рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 26 октября и добавила, распределение выделенных средств по регионам будет проведено в ближайшее время.

Напомним, с 13 октября по решению правительства пациентам с коронавирусной инфекцией в легкой и средней тяжести, находящимся на лечении дома, началась выдача бесплатных лекарственных препаратов.

«По состоянию на 26 октября бесплатными лекарственными препаратами обеспечены 1 тысяча 755 южноуральцев, находящихся на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией», - рассказала Ирина Гехт.

В минздраве уточнили, выдача бесплатных лекарств организована во всех муниципальных образованиях. Бесплатные медикаменты предусмотрены всем пациентам, не зависимо от льготной категории и возраста. При этом у пациента ковид не обязательно должен быть подтверждён лабораторно. Диагноз устанавливает лечащий врач. «Врач, который наблюдает пациента, выезжает с препаратами на дом. Проводит осмотр, устанавливает диагноз и схему лечения, принимает решение о назначении лекарств», - пояснили в министерстве.

Ирина Гехт подчеркнула, что принятое на федеральном уровне решение «будет большим подспорьем» к областной программе обеспечения бесплатными препаратами пациентов к коронавирусом.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Ирина Гехт
коронавирус
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