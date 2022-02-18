Челябинская область попросит федеральной помощи на строительство бассейна в ФОКе ЧелГУ

В Челябинской области в ближайшее время начнется строительство первой очереди физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет». Стройка будет вестись за счет средств федерального бюджета. Вуз подготовил ходатайство о выделении средств на строительство второй очереди ФОКа – бассейна - через федеральную адресную инвестиционную программу.

Об этом сообщил министр образования и науки региона Александр Кузнецов и ректор ЧелГУ Сергей Таскаев на заседании комитета Законодательного собрания области.

По словам Александра Кузнецова новый комплекс будет интересен не только студентам и преподавателям ЧелГУ, им смогут пользоваться все желающие.

Как пояснил Сергей Таскаев, комплекс состоит из двух частей. По первой очереди источник финансирования понятен, по второй очереди пока нет ясности.

Общий объем финансирования первой очереди – 160 миллионов рублей. Из них 126 миллионов рублей - сумма договора на строительство. Остальное – собственные средства университета, направленные на проведение работ по инженерным изысканиям, госэкспертизу, на договор на подключение снабжающих организаций, а также на разработку проектно-сметной документации (ПСД) второй части комплекса (бассейн на улице Братьев Кашириных, 129).

Сергей Таскаев уточнил, первый подрядчик (победитель первого конкурса на 105 миллионов рублей) отказался от контракта в связи с резким скачком цен. Пришлось цены пересчитывать и отыгрывать новый аукцион на 126 миллионов.

Двухэтажный спортивный комплекс площадью более двух тысяч квадратных метров рядом с главным корпусом ЧелГУ будет строить ООО «Высота». С этой компанией был заключен контракт как с единственным участником конкурса. Здание ФОКа должно быть построено до 31 января 2023 года.

На проектно-сметную документацию второй части комплекса уже получено положительное заключение госэкспертизы. «Сметная стоимость строительства бассейна в ценах января 2022 года составляет 221 миллион рублей. По состоянию на сегодняшний день университет ведет работу по получению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Не исключено, что будут вноситься коррективы в окончательную экспертизу в связи с выходом новых сборников строительных норм и правил, где увеличивается начальная цена строительства на 18–20% по разным видам работ. Корректировка, наверняка, потребуется», - рассказал депутатам Александр Кузнецов.

Ректор уточнил, сама проектно-сметная документация меняться не будет. Может быть откорректирована только смета в части увеличения коэффициента стоимости работ.

В марте университет планирует получить разрешение на строительство второй части комплекса и готов будет выходить на конкурс. Требуется понимать источник финансирования.

Минобрнауки области предложило комитету ЗСО по социальной политике обратиться с ходатайством в органы федеральной власти о выделении средств через федеральную адресную инвестиционную программу на строительство бассейна ЧелГУ.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЧелГУ, в настоящий момент идёт подготовка строительной площадки для завоза материалов. «С понедельника начнутся работы по установке лестничных конструкций, окон, дверей и облагораживанию имеющегося объекта, - сообщает пресс-служба. - Параллельно университет готовится к строительству второй очереди - бассейна. Для этого уже подготовлено ходатайство о выделении средств через федеральную адресную инвестиционную программу. После определения источника финансирования, мы готовы выйти на конкурсные процедуры».

По словам Сергея Таскаева, физкультурно-оздоровительный комплекс будет интегрирован в архитектуру создаваемого международного кампуса. Но он будет находиться на землях Челябинского государственного университета, а отличие от самого кампуса. «В августе готовы будем отыграть конкурс и приступить к строительству. За год-полтора построим», - добавил ректор.