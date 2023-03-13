Челябинская область примет Кубок губернатора по горнолыжному спорту 2023

25 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) состоится Кубок губернатора Челябинской области по горным лыжам и сноуборду 2023

Фестиваль на Кубок губернатора Челябинской области по горнолыжному спорту и сноуборду – это традиционное мероприятие, которое проходит каждый март. В стартах принимают участие команды – любители: представители банковской сферы, исполнительной власти регионального и местного уровня, коммерческих предприятий, средств массовой информации.

Фестиваль проводится с целью популяризации горнолыжного спорта и сноуборда, пропаганды здорового образа жизни, и выявления сильнейших среди спортсменов - любителей, детей, ветеранов, команд Глав городов Челябинской области.

«За все время проведения Кубок губернатора превратился в настоящий семейный фестиваль любителей активного образа жизни, у которого появился свой девиз: «Связь поколений – здоровый образ жизни», - отметил председатель совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олег Сиротин.

В Кубке губернатора могут принять участие как юные спортсмены любители, так и взрослые. Для каждой категории участников представлена своя номинация.

Все участники получат памятные грамоты, а победители – уникальные медали. Самый главный приз – это сам Кубок. Кубок губернатора – это переходящий трофей.

Помимо захватывающей спортивной части гости фестиваля насладятся теплой атмосферой, традиционно сопровождающей Фестиваль. На протяжении всего дня для гостей «Солнечной долины» будут выступать артисты, ди-джей, аниматоры, ведущий проведет интересные конкурсы для участников и гостей.

Зарегистрироваться и познакомиться с программой Кубка губернатора можно на сайте https://dolina.su/node/896