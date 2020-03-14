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Челябинская область приняла "Эстафету Победы"

Общество
Сегодня, 20:41

Челябинская область принимает «Эстафету Победы». Передача символа Эстафеты состоялась в поселке Целинное Курганской области, где сотрудники ФСБ приняли его от коллег из пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям совместно с ветеранами.

Эстафета Победы проводится в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в России и странах участниках СНГ с привлечением пограничных органов. Старт международной акции состоялся 5 февраля в Мурманске у памятника пограничникам Арктики, где фашисты в 1941 году не смогли перейти границу, и одновременно у стен Брестской крепости, защитники которой первыми приняли удар врага и героически сдерживали натиск значительно превосходящего в численности противника.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, торжественная встреча участников Эстафеты Победы в  Челябинске состоится 16 марта. Памятные мероприятия пройдут на территории парка «Сад Победы», а также на Аллее Славы у Вечного огня.

Также в уральском регионе маршрут "Эстафеты Победы" пройдет через село Октябрьское, города Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, Челябинск, Южноуральск, Еткуль, Троицк, села Чесма и Варна,  Карталы и Бреды.

В дальнейшем сотрудники Пограничного управления передадут символ "Эстафеты Победы" в село Павловское коллегам из пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области. За время международной акции символ Эстафеты преодолеет более 60 тысяч километров вдоль границ России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и Узбекистана.

Завершение акции состоится 28 мая в День пограничника в  Москве у могилы Неизвестного Солдата.

Фото: ФСБ по Челябинской области

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