Челябинская область стала первой в УрФО по внедрению корпоративных программ

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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05.10.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в октябре текущего года состоится аукцион по выбору подрядчика, который займется бла
05.10.2023

В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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05.10.2023

Рядом с ледовой ареной «Трактор» в Челябинске установят модульный туалет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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05.10.2023

В Магнитогорске ликвидируют пожар в цехе по переработке пиломатериалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинской области утвердили 676 корпоративных программ укрепления здоровья на предприятиях и организациях.

Это результат общих усилий органов власти, работодателей и челябинского областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики (ЧОЦОЗ МП), направленных на улучшение здоровья и благополучие жителей региона трудоспособного возраста.

Как рассказала начальник отдела разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ по здоровьесбережению ЧОЦОЗ МП Елена Королева, план по внедрению корпоративных программ в 2023 году на Южном Урале выполнен на сто процентов, 96 процентов из них будет реализовываться в бюджетной сфере, четыре процента – на промышленных предприятиях.

По ее словам, это лучший показатель в УрФО (на втором месте - ЯНАО, на третьем - ХМАО).

«За этот год наши специалисты побывали во всех 43 муниципальных образованиях региона и провели обучающие семинары с работодателями по разработке корпоративных программ. Приятно, что многие работодатели сами звонили в наш Центр и просили оказать методическую помощь. Это значит, что есть понимание задачи по созданию благоприятных условий для сохранения здоровья своих сотрудников», – подчеркнула Елена Королева.

Отметим, корпоративные программы могут быть самыми разными. Могут включать вакцинацию от гриппа, регулярную проверку артериального давления, снижение употребления соли в столовых, создание свободной от табачного дыма среды, установку тренажеров и многое другое.

По словам главного врача ЧОЦОЗ МП Ольги Агеевой, даже эти несложные и незатратные меры могут дать очевидный эффект в виде снижения рисков сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний.

«Обычный человек проводит на работе треть жизни, в среднем - пять дней в неделю. Поэтому очень важно создавать культуру здорового образа жизни в трудовом коллективе. Руководитель должен быть заинтересован, чтобы его сотрудники были здоровы, работоспособны, благополучны», – добавила Ольга Агеева.

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В Челябинске в октябре текущего года состоится аукцион по выбору подрядчика, который займется бла
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В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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05.10.2023 09:37

В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы

05.10.2023 09:18

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02.10.2023 12:12

Челябинские кардиохирурги успешно заменили пациенту половину сердца

02.10.2023 12:09

Государственный симфонический оркестр Челябинской области выступит на Симфоническом форуме России

02.10.2023 12:01

Молодые танцоры из Миасса стали лауреатами международного конкурса и получили два гранта

02.10.2023 11:54

Девять жилых домов Челябинска начали новую неделю без горячей воды

02.10.2023 11:36

Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября

02.10.2023 11:33

Концерт в горсаду имени Пушкина в помощь бойцам СВО собрал сотни челябинцев и прошел на «ура»

02.10.2023 11:00

Челябинская области наращивает объемы жилищного строительства

02.10.2023 10:41

Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ

02.10.2023 10:38

Начальнику ГУ юстиции Челябинской области продлили срок пребывания на госслужбе

02.10.2023 10:37

В Челябинске завершились соревнования по гребле на байдарках и каноэ

02.10.2023 10:24

Челябинец готовился к прыжку с девятого этажа, покончить с собой ему не дали спасатели