Челябинская область стала первой в УрФО по внедрению корпоративных программ

В Челябинской области утвердили 676 корпоративных программ укрепления здоровья на предприятиях и организациях.

Это результат общих усилий органов власти, работодателей и челябинского областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики (ЧОЦОЗ МП), направленных на улучшение здоровья и благополучие жителей региона трудоспособного возраста.

Как рассказала начальник отдела разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ по здоровьесбережению ЧОЦОЗ МП Елена Королева, план по внедрению корпоративных программ в 2023 году на Южном Урале выполнен на сто процентов, 96 процентов из них будет реализовываться в бюджетной сфере, четыре процента – на промышленных предприятиях.

По ее словам, это лучший показатель в УрФО (на втором месте - ЯНАО, на третьем - ХМАО).

«За этот год наши специалисты побывали во всех 43 муниципальных образованиях региона и провели обучающие семинары с работодателями по разработке корпоративных программ. Приятно, что многие работодатели сами звонили в наш Центр и просили оказать методическую помощь. Это значит, что есть понимание задачи по созданию благоприятных условий для сохранения здоровья своих сотрудников», – подчеркнула Елена Королева.

Отметим, корпоративные программы могут быть самыми разными. Могут включать вакцинацию от гриппа, регулярную проверку артериального давления, снижение употребления соли в столовых, создание свободной от табачного дыма среды, установку тренажеров и многое другое.

По словам главного врача ЧОЦОЗ МП Ольги Агеевой, даже эти несложные и незатратные меры могут дать очевидный эффект в виде снижения рисков сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний.