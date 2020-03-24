Челябинская область становится все более привлекательной для мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В 2019 году на Южный Урал из стран СНГ прибыло 15 тысяч 222 человека (выбыло почти вдвое меньше: восемь тысяч 2017 человек). Миграционный прирост составил семь тысяч 15 человек.

В 2018 году, для сравнения, в Челябинскую область приехало менее восьми с половиной тысяч жителей стран ближнего зарубежья, убыло около семи тысяч 400 человек. Больше всего наш регион любят граждане Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии и Украины. Немало и выезжающих туда.

Стал привлекательнее Южный Урал и для мигрантов из стран дальнего зарубежья. В 2019-м году миграционный прирост составил 182 человека (649 - прибыло, 467 - убыло), тогда как в 2018-м году люди чаще уезжали из Челябинской области в далекие страны, чем приезжали в нее (217 - прибыло, 504 - убыло). Самые популярные направления - Германия, Китай и Вьетнам. Оттуда на Южный Урал чаще всего и приезжают, туда чаще всего и уезжают.

В общей сложности в ушедшем году, по данным Челябинскстата, в Челябинскую область прибыло 99 тысячи 262 человека, выбыло из нее 97 тысяч 457 человек (миграционный прирост составил тысячу 805 человек). В 2018-м году показатели миграционного притока были ниже; число выбывших из региона тогда превысило количество прибывших в него (сто тысяч 853 человека против 91 тысячи 900).

Около 53-х тысяч человек в ушедшем году перемещались внутри области, около 31-й тысячи - между регионами Российской Федерации, причем прибыло на Южный Урал на пять с небольшим тысяч человек больше, чем покинуло его пределы.