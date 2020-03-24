ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинская область становится все более привлекательной для мигрантов

Общество
Сегодня, 18:03
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинская область становится все более привлекательной для мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В 2019 году на Южный Урал из стран СНГ прибыло 15 тысяч 222 человека (выбыло почти вдвое меньше: восемь тысяч 2017 человек). Миграционный прирост составил семь тысяч 15 человек.

В 2018 году, для сравнения, в Челябинскую область приехало менее восьми с половиной тысяч жителей стран ближнего зарубежья, убыло около семи тысяч 400 человек. Больше всего наш регион любят граждане Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии и Украины. Немало и выезжающих туда.

Стал привлекательнее Южный Урал и для мигрантов из стран дальнего зарубежья. В 2019-м году миграционный прирост составил 182 человека (649 - прибыло, 467 - убыло), тогда как в 2018-м году люди чаще уезжали из Челябинской области в далекие страны, чем приезжали в нее (217 - прибыло, 504 - убыло). Самые популярные направления - Германия, Китай и Вьетнам. Оттуда на Южный Урал чаще всего и приезжают, туда чаще всего и уезжают.

В общей сложности в ушедшем году, по данным Челябинскстата, в Челябинскую область прибыло 99 тысячи 262 человека, выбыло из нее 97 тысяч 457 человек (миграционный прирост составил тысячу 805 человек). В 2018-м году показатели миграционного притока были ниже; число выбывших из региона тогда превысило количество прибывших в него (сто тысяч 853 человека против 91 тысячи 900).

Около 53-х тысяч человек в ушедшем году перемещались внутри области, около 31-й тысячи - между регионами Российской Федерации, причем прибыло на Южный Урал на пять с небольшим тысяч человек больше, чем покинуло его пределы.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Происшествия
03.12.19 10:49
Челябинке грозит реальный срок за мигрантов
Общество
14.10.19 16:11
В Челябинске появится Единый миграционный центр
Федерация
07.10.19 15:44
Медведев утвердил квоты по трудоустройству мигрантов на 2020 год
Происшествия
19.08.19 13:49
В теплицах Аргаяшского района эксплуатировали нелегальных мигрантов
Сегодня, 13:40
Депутат ЗСО Челябинской области отправлен в больницу на карантин
Сегодня, 13:35
Часы на площади Революции будут выполнены в римском стиле
Сегодня, 12:58
В Челябинске дом на гостевом маршруте получил нарядные корзины вместо аварийных балконов
Сегодня, 12:52
Полицейские Челябинска, контактировавшие с зараженной коронавирусом помощницей прокурора, вне опасности
Сегодня, 12:16
В Челябинске идет проверка аукционной документации по безнадзорным животным
Сегодня, 12:08
Алексей Текслер выступил с обращением к южноуральцам
Сегодня, 11:51
В сетевых магазинах Челябинской области полки не опустели
Сегодня, 11:14
Пожилые южноуральцы могут подать заявку на покупку продуктов и лекарств
Сегодня, 10:38
Теперь можно подключиться к МегаФону, не выходя их дома
Сегодня, 10:03
В Челябинске растет число заболевших коронавирусом
Общество
Сегодня, 14:36
Педагоги объяснили, как школы перейдут на дистанционное обучение
Общество
Сегодня, 12:58
В Челябинске дом на гостевом маршруте получил нарядные корзины вместо аварийных балконов
Новости
Сегодня, 18:28
Происшествия
Челябинцев, избивших судебного пристава, суд оставил на свободе
Сегодня, 17:49
Экономика
Профсоюзы, правительство и работодатели Челябинской области подписали допсоглашение
Сегодня, 16:44
Федерация
Банкам прописали ограничить обращение налички из-за коронавируса
Сегодня, 15:13
Среда обитания
Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области, в одном – повышена опасность
Сегодня, 15:06
Общество
Челябинская полиция дезинфицирует себя после каждого посетителя
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 15:06
Общество
Челябинская полиция дезинфицирует себя после каждого посетителя
Сегодня, 15:00
Общество
Южноуральцам советуют пока не посещать налоговые инспекции
Сегодня, 13:35
Общество
Часы на площади Революции будут выполнены в римском стиле
Сегодня, 12:52
Общество
Полицейские Челябинска, контактировавшие с зараженной коронавирусом помощницей прокурора, вне опасности
Вчера, 22:27
Общество
В понедельник началась четвертая неделя Великого поста
Теги
мигранты
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика