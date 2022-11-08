Челябинская остановка с громким названием «1-я Охотничья» год стоит без крыши

Челябинские остановки защищают пассажиров, ждущих своего трамвая или троллейбуса, от дождя, снега и ветра, однако сами остановочные комплексы подчас оказываются беззащитными – перед жителями-вандалами, равнодушными чиновниками, стихией.

В числе остановок, которые сегодня выглядят далеко не лучшим образом, - объект на северо-востоке Челябинска, в Тракторозаводском районе. Остановка с громким названием «1-я Охотничья» почти год как лишилась крыши – не выдержала гнета обрушившегося на нее снега. Интересно, что сделана эта остановка была лишь осенью 2021-го года. Простояла целой и красивой всего-ничего, и по зиме (прошлой) ее крыша провалилась. На носу новая зима – а крыши как не было, так и нет (это как раз к вопросу о равнодушии и слепоте представителей власти). Так что местные жители в непогоду ожидают транспорт в очень некомфортных условиях – от «приветов» стихии в виде дождя, снега, сильного ветра их ничто не защитит.

На проблему остановки, лишенной одного из самых главных своих достоинств – крыши, внимание агентства «Урал-пресс-информ» обратил читатель-пенсионер, седьмого ноября приславший адрес проблемного объекта и сопроводительную записку: крыша новой остановки провалилась минувшей зимой от снега, никто на место конструкцию не вернул и по сей день.

Агентство «Урал-пресс-информ» ждет ответа челябинских властей по поводу сроков замены крыши данной остановки. Официальный запрос направлен на имя заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова.

Отметим, у «1-й Охотничьей» в Челябинске есть товарищи по несчастью – например, новенький остановочный комплекс на улице Цвиллинга (площадь Революции, в сторону проспекта Ленина), которая вскоре после монтажа лишилась одной из стенок, в которую в конце октября вошел городской мечтатель (а грешил Челябинск на вандалов). Мужчина, не заметивший стекла, пробил конструкцию собой. Получился оригинальный тест-драйв, показавший: остановка хоть и красивая, но непрочная. Сам крепко задумавшийся пассажир, несомненно, расшибся, зато другим проход открыл (челябинцы, выходя из трамвая, косяком тянулись к стене, оставляя на стекле отпечатки своих лбов, - прозрачная стена была практически невидима).

А в июле этого года на новый остановочный павильон «Театр ЧТЗ» на проспекте Ленина совершили атаку как раз таки вандалы – остановке удалось простоять невредимой меньше трех месяцев.