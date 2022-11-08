08.11.2022
В Ашинском районе иномарка залетела под фуру
08.11.2022
Челябинская остановка с громким названием «1-я Охотничья» год стоит без крыши
08.11.2022
Магнитогорский птицеводческий комплекс выплатил миллион работнику, получившему травму
08.11.2022
За сутки заболел ковидом 91 южноуралец, выздоровело 145, умерло двое
08.11.2022
Челябинские студенты стали участниками научной экспедиции в Балтийском море
08.11.2022
В Челябинске в первые дни ноября от бешенства погибли домашние кот и кошка
Челябинская остановка с громким названием «1-я Охотничья» год стоит без крыши
Житель Тракторозаводского района пожаловался «Урал-пресс-информу» на нулевую реакцию властей
25.10.2022
Остановку на площади Революции Челябинска разбил мечтатель
24.10.2022
Челябинцы ругают вандалов за нападение на новую остановку на площади Революции
25.04.2017
Дубровский поручил Тефтелеву выработать единый дизайн для остановок и навести порядок в городе
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022