Остановку на площади Революции Челябинска разбил мечтатель

Новую остановку на площади Революции Челябинска, которая в минувшие выходные лишилась одной из своих прозрачных стенок, разбили не вандалы – в нее в буквальном смысле слова вошел мечтатель.

Факт не злодеяния, а трагического происшествия подтверждает видео, размещенное в сообществе «Нетипичный Челябинск» в ВКонтакте поздно вечером 24-го октября: мужчина вышел из трамвая и просто пошел напролом, прямо в остановку. Теперь проход свободен, угрозы для потенциальных жертв коварной конструкции нет.

Как ранее сообщало «Урал-пресс-информ», работница агентства пару недель назад также впечаталась в прозрачную стенку данного остановочного комплекса, набив шишку на лбу и едва не заработав сотрясение. После столкновения с остановкой сотрудница СМИ заметила на поверхности сделавшей ей больно конструкции отпечатки множества лбов. Действительно, материал практически невидимый – когда подрядчик восстановит разбитую конструкцию, ему советуют (челябинцы в комментариях) как-то ее разукрасить или чем-то обклеить – чтобы люди видели: стена.

Несчастный челябинец, проломивший остановку, наверное, очень сильно ударился и, получается, проверил конструкцию на прочность – протестировал, сам того не желая. Оказалось, прозрачный материал весьма легко повредить – атак вандалов (надеемся, они не случатся) современный остановочный павильон точно не выдержит.

Челябинцы в паблике активно комментируют видео, по-разному на него реагируя:

«Мужик, просто, всегда там ходил и не было никакого павильона, а тут пошел - бац, уже поставили…»;

«Просто кто-то поставил вместо хорошего дорогого антивандального стекла дешевенькую стекляшку. Как обычно, нас кто-то дурит и деньги по карманам»;

«Мужик с суперспособностями»;

«Может, надо на стекло рисунок нанести и желательно цветной, чтобы не так прозрачно было. Может, у него зрение не очень хорошее»;

«Обещали чуть ли не бронированное стекло, что биться не будет. А тут задеть нельзя. Оно лопается»;

«Ну теперь этот человек может смело в суд подавать за причиненный ущерб здоровью»;

«Нет, чтобы спросить, все ли нормально у мужчины после столкновения, люди разбежались в стороны…»;

«Вот раньше остановки делали из бетона, в них можно было ядерный удар пережить, не то что сегодня»;

«Ну вот, зря только гопоту местную обвинили, пацанчики-то, оказывается, и не при делах»;

«На морозе, поди, вся остановка вдребезги разлетится, какое-то хрупкое стекло».

Тем временем, подрядчик написал заявление в полицию. А преступления-то, получается, нет. Просто несчастный случай, в результате которого крепко задумавшийся пешеход мог пострадать куда сильнее остановки.