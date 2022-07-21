В Челябинске вандалы разгромили новую остановку на проспекте Ленина

В Челябинске сегодня, 21-го июля, вандалы совершили «атаку» на новый остановочный павильон «Театр ЧТЗ», установленный 30-го апреля текущего года в районе дома №8-А по проспекту Ленина.

О происшествии сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, отметив, что остановка была установлена силами МБУ «Геоцентр».

«Призываем горожан бережно относиться к муниципальному имуществу и уважать чужой труд. Если вы стали свидетелями указанного акта вандализма, просим вас проявить гражданскую активность и незамедлительно обратиться в полицию», - обратились к челябинцам власти.