Челябинская телебашня будет светиться только по выходным

Челябинская телебашня будет экономно расходовать свое свечение. Архитектурная подсветка стальной конструкции высотой 196 метров, которую торжественно зажгли вечером третьего сентября, с середины октября перестанет баловать горожан своим праздничным видом каждый день.

Как пишет КП-Челябинск со ссылкой главного инженера филиала РТРС «Челябинской областной радиотелевизионный центр» Владимира Гулина, в течение месяца будет проходить тестирование системы архитектурно-художественной подсветки (именно в связи с проверкой иллюминации телевизионная башня сейчас светится каждый день).

Чтобы красота не приелась горожанам, в последующем огни телебашни будут зажигаться только по выходным дням.

Пока же чудесным зрелищем можно наслаждаться семь дней в неделю, наблюдая за тем, как пять тысяч светодиодов на челябинской телевышке, прорезая ночную темноту, «складываются» в причудливые картины.