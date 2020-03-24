Челябинская телебашня сегодня приобретет цвет итальянского флага

Телебашня Челябинска сегодня, 24 марта, в 20 часов подсветится цветами итальянского флага: зеленым, белым и красным.

Таким образом столица Южного Урала выразит свои солидарность и поддержку итальянскому народу в борьбе с коронавирусной инфекцией (Италия является лидером среди стран мира по числу жертв COVID-2019: число умерших от этого вируса здесь превысило шесть тысяч человек).

Как отмечают в пресс-службе челябинской мэрии, своеобразный вечерний флешмоб будет проводиться в столице Южного Урала и в поддержку других государств, наиболее сильно пострадавших от коронавирусной инфекции, стремительно распространяющейся по всему миру.