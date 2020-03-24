В знак солидарности
Челябинская телебашня сегодня приобретет цвет итальянского флага
Общество
Сегодня, 17:41
Телебашня Челябинска сегодня, 24 марта, в 20 часов подсветится цветами итальянского флага: зеленым, белым и красным.
Таким образом столица Южного Урала выразит свои солидарность и поддержку итальянскому народу в борьбе с коронавирусной инфекцией (Италия является лидером среди стран мира по числу жертв COVID-2019: число умерших от этого вируса здесь превысило шесть тысяч человек).
Как отмечают в пресс-службе челябинской мэрии, своеобразный вечерний флешмоб будет проводиться в столице Южного Урала и в поддержку других государств, наиболее сильно пострадавших от коронавирусной инфекции, стремительно распространяющейся по всему миру.
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