ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
В знак солидарности

Челябинская телебашня сегодня приобретет цвет итальянского флага

Общество
Сегодня, 17:41

Телебашня Челябинска сегодня, 24 марта, в 20 часов подсветится цветами итальянского флага: зеленым, белым и красным.

Таким образом столица Южного Урала выразит свои солидарность и поддержку итальянскому народу в борьбе с коронавирусной инфекцией (Италия является лидером среди стран мира по числу жертв COVID-2019: число умерших от этого вируса здесь превысило шесть тысяч человек).

Как отмечают в пресс-службе челябинской мэрии, своеобразный вечерний флешмоб будет проводиться в столице Южного Урала и в поддержку других государств, наиболее сильно пострадавших от коронавирусной инфекции, стремительно распространяющейся по всему миру.

Отправить новость
Культура
01.04.19 15:18
Дни культуры Италии
Итальянские гости в Историческом музее Челябинска
Происшествия
25.08.17 13:03
Интерпол разыскивает челябинку за кражу сына у мужа-итальянца
Федерация
13.07.16 11:11
Число погибших при крушении поездов в Италии возросло до 25 человек
Экономика
21.03.16 10:33
Товарооборот Челябинской области с Италией может превысить 800 миллионов долларов
Сегодня, 13:35
Часы на площади Революции будут выполнены в римском стиле
Сегодня, 12:58
В Челябинске дом на гостевом маршруте получил нарядные корзины вместо аварийных балконов
Сегодня, 12:52
Полицейские Челябинска, контактировавшие с зараженной коронавирусом помощницей прокурора, вне опасности
Сегодня, 12:16
В Челябинске идет проверка аукционной документации по безнадзорным животным
Сегодня, 12:08
Алексей Текслер выступил с обращением к южноуральцам
Сегодня, 11:51
В сетевых магазинах Челябинской области полки не опустели
Сегодня, 11:14
Пожилые южноуральцы могут подать заявку на покупку продуктов и лекарств
Сегодня, 10:38
Теперь можно подключиться к МегаФону, не выходя их дома
Сегодня, 10:03
В Челябинске растет число заболевших коронавирусом
Сегодня, 09:48
Полиция Челябинской области усилит контроль за находящимися на карантине
Общество
Сегодня, 14:36
Педагоги объяснили, как школы перейдут на дистанционное обучение
Общество
Сегодня, 12:58
В Челябинске дом на гостевом маршруте получил нарядные корзины вместо аварийных балконов
Новости
Сегодня, 17:49
Экономика
Профсоюзы, правительство и работодатели Челябинской области подписали допсоглашение
Сегодня, 16:44
Федерация
Банкам прописали ограничить обращение налички из-за коронавируса
Сегодня, 15:13
Среда обитания
Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области, в одном – повышена опасность
Сегодня, 15:06
Общество
Челябинская полиция дезинфицирует себя после каждого посетителя
Сегодня, 15:00
Общество
Южноуральцам советуют пока не посещать налоговые инспекции
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 15:06
Общество
Челябинская полиция дезинфицирует себя после каждого посетителя
Сегодня, 15:00
Общество
Южноуральцам советуют пока не посещать налоговые инспекции
Сегодня, 13:35
Общество
Часы на площади Революции будут выполнены в римском стиле
Сегодня, 12:52
Общество
Полицейские Челябинска, контактировавшие с зараженной коронавирусом помощницей прокурора, вне опасности
Вчера, 22:27
Общество
В понедельник началась четвертая неделя Великого поста
Теги
Италия
телебашня
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика