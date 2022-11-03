Челябинская телебашня в День народного единства станет бело-сине-красной

Челябинская телебашня станет бело-сине-красной вечером четвертого ноября – в День народного единства вышка приобретет цвета российского триколора.

Праздничную иллюминацию включат в шесть часов вечера пятницы. На башне засияет надпись #мывместе и появится изображение герба РФ.

Тематическая архитектурно-художественная подсветка у телебашни Челябинска появилась в 2019-м году. Ее включают в праздничные, значимые даты.