Челябинская телебашня засияет триколором в честь главного символа России

В понедельник, 22 августа, Россия отметит День государственного флага. Челябинский телерадиопередающий центр поздравит с праздником жителей и гостей города торжественной подсветкой телебашни. Бело-сине-красными огнями Челябинская башня будет сиять 22 августа с 22.00 до 01.00.

Российский триколор получил статус национального флага 22 августа 1991 года. Вскоре после этого в России появился новый праздник – День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года. Сегодня флаг России — «государственный триколор» — официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном Российской Федерации.

По всей стране 22 августа традиционно проходят многочисленные праздничные патриотические мероприятия, спортивные соревнования, конкурсы, концерты, флешмобы. Праздник начинается с поднятия флага под гимн России.

«В Челябинске традиция празднования Дня флага существует давно, – отметил главный инженер филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Вячеслав Качалов. - И иллюминацию в виде триколора на телебашне Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр будет включать уже не первый год. Государственный флаг – это объединяющий символ, который вызывает гордость и сплачивает всех граждан нашей многонациональной страны!».