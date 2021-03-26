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Челябинская вокалистка споет для Сергея Лазарева, Натальи Гулькиной и Кати Лель

Челябинская вокалистка Валерия Лебедь стала участницей самого народного музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!», где выступления талантов со всей страны оценивает сотня экспертов, возглавляемая Сергеем Лазаревым. Ведущим программы на телеканале «Россия» является Николай Басков.

Жительница южноуральской столицы, названная, к слову, в честь Валерия Меладзе (в момент ее появления на свет исполнитель был очень популярен), выйдет на сцену уже в это воскресенье, 28-го марта. По мнению Валерии, этим родители предрекли ей музыкальное будущее.

Челябинка исполнит на шоу песню Love «Nat king Cole». Сколько баллов она получит, будут решать легенды 1990-х Катя Лель, Шура, Наталья Гулькина, композитор Григорий Гладков, заслуженный артист России Алексей Глызин, джазовые дивы, оперные певцы, исполнители народных песен, преподаватели вокала, топовые TikTok-блогеры и участники прошлых сезонов «Ну-ка, все вместе!».

А приглашенными судьями в этом выпуске станут #2Маши - музыкальный дуэт Марии Зайцевой и Марии Шейх.

Получится ли у Валерии поднять на ноги всю сотню и выйти в финал, зрители узнают 28-го марта в эфире телеканала «Россия» (17.45).