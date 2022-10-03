Челябинске проверили готовность к зиме дорожной техники

Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов сегодня, третьего октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города сообщил о проверке готовности техники и производственных баз подрядчиков к зимнему сезону.

«В зимний период в рамках заключенных контрактов будет задействована специальная уборочная техника. Коммунально-дорожные машины - 75 единиц, 93 трактора, 87 самосвалов, 47 погрузчиков и семь автогрейдеров. Также будет задействована 61 единица прочей техники», - сказал Ксензов.

Чиновник также добавил, что силами «Геоцентра» будет содержаться снегоотвал. На данной территории завершается благоустройство.