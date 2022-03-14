14.03.2022
Справедливороссы ответили тем, кто стыдится сегодня называть себя русскими
14.03.2022
Эксперты заявили о значительном росте DDoS-атак на российские банки со стороны США
14.03.2022
Семейные династии: в Магнитогорске реализуют проект, посвященный золотому фонду ММК
14.03.2022
Администрацию Челябинска обязали демонтировать незаконные стоянки
14.03.2022
«Солнечная долина» испытывает новые очистные сооружения
14.03.2022
Кто может обратиться за «кредитными каникулами»
Челябинские активисты просят власти обустроить наземный переход у «Детского мира»
07.02.2022
Челябинские власти начинают системную работу по восстановлению освещения и ремонту подземных переходов
29.11.2021
Котова поручила Куляшову незамедлительно проверить челябинские «подземелья»
22.11.2021
Два проблемных «подземелья» на проспекте Ленина в Челябинске отремонтируют в 2022 году
30.09.2021
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022