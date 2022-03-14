Челябинские активисты просят власти обустроить наземный переход у «Детского мира»

Челябинские активисты просят власти обустроить наземный переход в районе «Детского мира» на проспекте Ленина.

«Будем писать и просить наземный дублер, а вы можете присоединиться к нам. Можно воспользоваться кабинетом на сайте мэрии или отправить обращение на почту администрации города: mail@cheladmin.ru, указав ФИО, контактный телефон и прописку, чтобы ваше сообщение не было анонимным. Также можно отправлять свои пожелания на почту управления дорожного хозяйства: udh@cheladmin.ru, не забыв указать необходимую информацию о себе», - отмечает сообщество «Изнанка Челябинска» в ВКонтакте, создатели которого и выступают инициаторами возвращения наземных переходов в центре южноуральской столицы.

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В данной группе сообщается, что в подземном переходе на остановке общественного транспорта «Детский мир» в настоящее время ведется активная стройка.

«И это очередной повод для нас с вами вернуть нам комфортные и безопасные наземные переходы. Подвижки по ремонту начались со строительством по соседству ТК, на месте бывшей ткацкой фабрики. Сейчас часть киосков уже снесена, на месте некоторых свален строительный мусор, но пара киосков еще работает. И если вы думаете, что малого предпринимателя опять лишили заработка, то ответ на этот вопрос есть прямо на стене перехода. Большинство легальных торговцев переезжают в новые комфортные условия, - в ТРК, где есть туалеты для сотрудников, места для приема пищи и нормальные условия по температуре и освещенности. Незаконный бизнес уходит, а новые офисы и ТРК не простаивают пустыми. Сплошные плюсы», - подчеркивает «Изнанка Челябинска».

В сообществе говорится, что снег над подземным переходом прямо свидетельствует о том, что горожанам неудобно и опасно спускаться в «подземелье».

«Рядом с переходом протоптана тропа, которая ведет на другую сторону улицы. Но пока это тропа без зебры и без светофора для пешеходов. Водители просто не ожидают увидеть там бабушку или детей, переходящих дорогу. Поэтому важно просить на время ремонта наземный переход, хотя бы через улицу Свободы. Это позволит обезопасить пешеходов, водители уже будут готовы к встрече с ними. И возможно, такой переход, как и на улице Цвиллинга, станет постоянным», - отмечается в городском паблике.

Напомним, наземный переход у трамвайной остановки на площади Революции был обустроен на время ремонта подземного перехода. С его появлением челябинцам стало намного удобнее переходить проезжую часть на улице Цвиллинга, жители активно писали в мэрию обращения с просьбой не убирать наземный переход, и в результате городские власти решили оставить его навсегда.