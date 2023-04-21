Челябинские автобусы изменят маршрут следования в выходные

В Челябинске в предстоящие выходные изменится трасса движения автобусов №18, №34, №212 и №214.

C 22 часов 21 апреля до 24 апреля включительно закроют движение транспорта по Краснопольскому проспекту на участке от улицы Хариса Юсупова до Бейвеля.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», автобусы в этот период будут ходить следующим образом:

№18 - Автобусный парк — Краснопольский проспект — Хариса Юсупова — Скульптора Головницкого — Бейвеля — далее по маршруту.

№34 - Автобусный парк — Молодогвардейцев — Профессора Благих — Бейвеля — Скульптора Головницкого — Краснопольский проспект — далее по маршруту.

№212 и №214 - Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Краснопольский проспект — Хариса Юсупова — Скульптора Головницкого — Бейвеля — далее по маршруту.