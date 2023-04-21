21.04.2023
Челябинские автобусы изменят маршрут следования в выходные
21.04.2023
«Четвероногие спасатели» Челябинской области готовятся сдавать экзамен
21.04.2023
Спортгородок у «Девичьих слез» Челябинска демонтировали ради новых объектов
21.04.2023
Асоциальные жители Каслей ради металла посягнули на могилы
21.04.2023
Минсельхоз просит южноуральцев не прикармливать бродячих собак
21.04.2023
Из Челябинска на Донбасс отправился 27-й гумконвой «Единой России»
Челябинские автобусы изменят маршрут следования в выходные
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023