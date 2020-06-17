Челябинские газовики просят родителей напомнить детям о правилах обращения с «голубым» топливом

В связи с продлением режима ограничений в период пандемии вируса COVID-19 в Челябинской области не действуют городские и загородные летние лагеря для школьников. В результате ребята будут подолгу оставаться одни дома, и использовать газ самостоятельно. Поэтому очень важно напомнить им правила обращения с газом в быту, чтобы сохранить их жизнь и здоровье.

Специалисты и работники компаний «Челябинскгоргаз» и «Газпром газораспределение Челябинск», обеспечивающих безопасное и бесперебойное газоснабжение населения и промышленных потребителей, обращаются к родителям, чтобы те напомнили своим детям правила безопасного использования газа.

«Дети должны знать, что газ взрывоопасен. При скоплении газа в помещении достаточно чиркнуть спичкой, щелкнуть выключателем, и смесь газа с воздухом может взорваться от малейшей искры. Дети должны уметь правильно включать газовую плиту. Если сначала открыть кран на газовой плите, а после этого зажечь спичку, может произойти хлопок. Тут недалеко и до серьезного ожога. Научите детей сначала зажигать огонь и только потом открывать кран», - сообщили в пресс-службе «Челябинскогоргаза».

Причиной утечки газа может быть износ газового оборудования, его неисправность, а также наша собственная беспечность. Бывают случаи, когда закипевшая жидкость заливает пламя, пламя задувает сквозняком, поэтому приучайте детей не оставлять газовую конфорку без присмотра, следить, чтобы закипающая жидкость – вода, молоко, суп – не залила газ.

Приучите детей, уходя из дома, проверять, закрыты ли краники газовой плиты.

Помните! Лучшая страховка от беды – наша осторожность!

Бытовой газ бесцветный и ничем не пахнет, в него специально добавляют вещества, придающие газу резкий неприятный запах.

При запахе газа необходимо закрыть кран на приборе и перед прибором. Открыть окна, проветрить помещение. Нельзя зажигать спички, включать и выключать электроприборы.

При появлении запаха газа необходимо из незагазованного места срочно вызвать аварийную бригаду со стационарных телефонов по номерам 04 или 112, с мобильного – 104.

Аварийно-диспетчерские газовые службы работают круглосуточно, без перерывов и выходных дней.