Челябинские кадеты блистали на городском балу

Челябинские кадеты – почти триста учеников 26-ти школ – встретились на традиционном, XIV городском балу, в котором вместе с юными жителями столицы Южного Урала блистали педагоги, руководители образовательных организаций, социальные партнеры.

Праздник состоялся в Челябинске в преддверии Дня Победы и было посвящено теме «Генералы «Танкограда». Программа бала погрузила его участников в историю и познакомила с судьбами героев-земляков из Уральского добровольческого танкового корпуса, конструкторами ЧТЗ, разведчиками, снайперами, бомбардировщиками, танкистами, рабочими и инженерами, молодежными бригадами, врачами и медсестры, а также героями специальной военной операции.

«Сегодня, пятого мая, проходит традиционное для Челябинска мероприятие - городской кадетский бал. В этот день 78 лет назад до Великой Победы оставалось несколько дней, но за плечами были тяжелейшие четыре года жестоких сражений и потерь. Поздравляю вас с этим великим праздником! Будучи кадетами, вы храните лучшие традиции, преумножая славу нашей страны», - сказал в приветственном слове заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

«История нашей страны всегда была непростой, и наша с вами задача – беречь свою страну, Россию, и ее единство», – напутствовал кадет председатель совета ветеранов города Челябинска Валентин Буравлев.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, программа бала объединила работу интерактивных площадок, парад кадет, вокальные и хореографические номера. Обучение бальным танцам – обязательный предмет в кадетских корпусах, поэтому челябинские кадеты представили публике марш и вальс.

В рамках работы интерактивных площадок для участников мероприятия прошли мастер-классы, выставки и викторины, организованы дидактические настольные игры. Также у ребят была возможность написать письмо солдату.

«Кадетский бал – знаменательное событие в муниципальной системе образования. Все больше челябинских школьников выбирают кадетскую модель образования. Сегодня в таких классах ребята получают полный спектр образовательных услуг по патриотической, спортивной, художественной и другим направленностям, в каждой из которых можно найти себя», - отмечают в администрации Челябинска.