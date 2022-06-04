Челябинские колодцы опасны для жизни: несмотря на постоянные поручения главы города Натальи Котовой разобраться с проблемой люков, не имеющих крышек, таковые встречаются на улицах мегаполиса то и дело.

Три проблемных колодца за один вечер – это не так уж и мало. Если два расположены «в глубинке» (один – во дворах в районе стадиона «Локомотив», второй – на улице 3-го Интернационала, тоже между дворами), то люк с внушительной дырой в крышке на Российской – очень даже на виду, и людской поток там внушительный: какой-нибудь невнимательный прохожий, тем более если на улице темно, запросто может подвернуть (если не сломать) ногу.

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К слову, колодец без крышки в районе «Локомотива» очень напоминает ловушку – довольно хорошо, но не полностью замаскированный досками (весьма хлипкими, кстати), он легко может стать причиной получения человеком серьезной травмы.