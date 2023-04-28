28.04.2023
Коркинец едва не зарезал супружескую пару
28.04.2023
Челябинские педагоги вышли в финал конкурса «Живая классика»
28.04.2023
Все мемориалы и монументы воинской славы в Челябинской области будут взяты под круглосуточную охрану
28.04.2023
В Челябинске директор профессионально – педагогического института подозревается в получении взятки
28.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля (18+)
27.04.2023
В Челябинской области открыли первый участок исправительного центра на базе предприятия
Челябинские педагоги вышли в финал конкурса «Живая классика»
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023