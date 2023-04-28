Челябинские педагоги вышли в финал конкурса «Живая классика»

Два педагога из Челябинской области сразятся за право представлять страну на II Международном конкурсе чтецов среди учителей и кураторов «Живая классика».

Учитель русского языка и литературы Лицея №35 г. Челябинска Галина Дятлова и педагог-организатор Краснопольской школы Дмитрий Долганов вошли в число финалистов II Международного конкурса чтецов среди учителей и кураторов «Живая классика».

В этом году в чтецком марафоне приняло участие более 2,5 тысяч педагогов со всей России, а также из Узбекистана, Армении, Ирландии, Грузии, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Таджикистана и Молдовы.

Финал конкурса состоится 29 апреля. Галина Дятлова выступит с отрывком из поучительной сказки Степана Писахова «Как купчиха постничала», а Дмитрий Долганов будет читать отрывок из рассказа «Записка» Татьяны Петросян. Выступления конкурсантов оценят педагоги ведущих театральных ВУЗов страны, лауреат высшей театральной премии «Золотой софит».

Главный приз — поездка на Международный книжный салон в Санкт-Петербург и участие в Суперфинале на Дворцовой площади.

Увидеть и поддержать выступление земляков можно будет в ходе прямой трансляции организованной фондом «Живая классика».