Челябинские подрядчики бросят основные силы на устранение переметов и заносов

В Челябинске сегодня, 11-го марта, в связи с погодными условиями основные усилия подрядных организаций направлены на устранение переметов и снежных заносов.
Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, в четверг в южноуральской столице производится патрульная очистка, обработка опасных участков, раздвижка снежных валов для обеспечения треугольника видимости и беспрепятственного доступа к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта.
Также подрядчики занимаются вывозом снега и обрабатывают опасные участки противогололедным материалом.
В общей сложности на улицах Челябинска работает 280 единиц техники: 42 комбинированные дорожные машины, 104 МТЗ, 58 погрузчиков, 69 самосвалов, шесть автогрейдеров и один экскаватор. В уборке задействованы 267 дорожных рабочих.
По информации мэрии Челябинска, организации, обслуживающие жилищный фонд города, 11-го марта приступили к очистке входных групп и придомовых территорий от снега и наледи.
В работах принимают участие около двух тысяч человек и 30 единиц техники.