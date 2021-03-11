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Челябинские подрядчики бросят основные силы на устранение переметов и заносов

В Челябинске сегодня, 11-го марта, в связи с погодными условиями основные усилия подрядных организаций направлены на устранение переметов и снежных заносов.

Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, в четверг в южноуральской столице производится патрульная очистка, обработка опасных участков, раздвижка снежных валов для обеспечения треугольника видимости и беспрепятственного доступа к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта.

Также подрядчики занимаются вывозом снега и обрабатывают опасные участки противогололедным материалом.

В общей сложности на улицах Челябинска работает 280 единиц техники: 42 комбинированные дорожные машины, 104 МТЗ, 58 погрузчиков, 69 самосвалов, шесть автогрейдеров и один экскаватор. В уборке задействованы 267 дорожных рабочих.

По информации мэрии Челябинска, организации, обслуживающие жилищный фонд города, 11-го марта приступили к очистке входных групп и придомовых территорий от снега и наледи.

В работах принимают участие около двух тысяч человек и 30 единиц техники.